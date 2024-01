Lewis Hamilton renovou com a Mercedes em agosto do ano passado e segue com a equipe das flechas de prata por cerca de mais dois anos. O que dá ao heptacampeão a oportunidade de continuar em busca do tão sonhado oitavo título na Fórmula 1. Contudo, há quem duvide que essa conquista de fato chegará a acontecer. Na visão do ex-piloto Irlandês Eddie Irvine, a era de triunfo do heptacampeão já passou.

Hamilton é o piloto com mais vitórias na categoria, 103, e está empatado com Michael Schumacher em número de conquistas, 7 para cada. Mas desde 2021 o britânico não sabe o que é chegar ao lugar mais alto do pódio. Desde então, a Red Bull e Max Verstappen se tornaram a equipe e piloto dominante da categoria.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o ex-piloto da Ferrari analisou a atual situação dos rivais e o momento que cada um vive no esporte. "A era dos triunfos de Hamilton e Mercedes acabou. Ele continua muito bem ao volante de um F1, embora a comparação com Verstappen seja difícil porque Max é mais jovem, tem um pouco mais de velocidade e uma enorme crença na sua própria capacidade."

“Se eles [Mercedes] construírem um carro rápido, Lewis poderá definitivamente vencer uma ou mais corridas, algo que não conseguiu nas últimas duas temporadas. Porém, duvido que ele consiga voltar a vencer o campeonato e realizar o sonho do oitavo título”, concluiu.

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e McLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #264 – O que Gil de Ferran deixa para o automobilismo?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!