Em meio à indefinição sobre o início do GP da Bélgica de Fórmula 1 em função da forte chuva que cai em Spa-Francorchamps neste domingo, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, relatou uma 'cena lamentável' em um banheiro do tradicional circuito belga.

"Que bom que fui ao banheiro. Naquele em que eu fui, alguém tinha jogado uma 'bomba louca' lá dentro. A pior coisa de todas. Vai me assombrar pelo resto da vida", disse o heptacampeão sobre sua ida ao banheiro antes da corrida. O caso repercute nas redes:

As 'brincadeiras' não se restringiram ao relatado por Hamilton: alguns internautas apontaram o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, como o principal 'suspeito' de ter deixado a "bomba" no banheiro de Spa.

Em 2006, antes do GP do Brasil, Raikkonen, que corria pela McLaren, perdeu uma atividade cerimonial com Pelé em Interlagos. Questionado, o 'Homem de Gelo' disse que "estava dando uma 'cag***'" no momento em que o Rei do Futebol apareceu na pista de São Paulo.

Hamilton no GP da Bélgica

Em busca de seu oitavo título na F1, o competidor do carro #44 lidera a temporada 2021 e se classificou em terceiro para o GP da Bélgica, atrás do compatriota George Russell, da Williams, e do rival holandês Max Verstappen, da Red Bull.

F1 AO VIVO: Tudo do GP DA BÉLGICA após o CAOS em Spa; assista debate com Felipe Motta e Thiago Alves

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: