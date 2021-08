Importante personagem do final de semana da Fórmula 1 em Spa-Francorchamps, a chuva ataca novamente neste domingo. A grande quantidade de água que caía forçou o atraso e a posterior interrupção do início do GP da Bélgica.

No sábado, a chuva também acabou interferindo na classificação, complicando as condições da pista e levando ao forte acidente de Lando Norris no início do Q3. O aumento da chuva e os reparos levaram a uma interrupção de cerca de 40 minutos da sessão.

A 12ª etapa da temporada 2021, a primeira após o fim da pausa de verão da categoria, estava programada para ter a largada às 10h, horário de Brasília, e antes mesmo desse horário, o diretor de provas Michael Masi já havia anunciado que a saída aconteceria com o safety car.

Mas foi anunciada a decisão de um atraso inicial de 10 minutos, seguido de outras modificações antes da determinação final de realizar a volta de apresentação às 15h25.

O safety car comandou a primeira volta de apresentação, mas os pilotos rapidamente começaram a reclamar pelo rádio das péssimas condições de visibilidade e aderência.

Durante a terceira volta atrás do carro de segurança, a direção de prova anunciou que os procedimentos de largada haviam sido suspendidos por uma bandeira vermelha, resultando nos carros voltando aos pits.

O pole Max Verstappen foi o único piloto a sugerir que as condições estavam OK para a corrida, mas, por estar na frente, não tinha spray de água, já que seguia apenas o safety car.

Daniel Ricciardo, da McLaren, disse que a bandeira vermelha foi a decisão correta.

A distância da corrida foi reduzida para 43 voltas no momento da redação desta nota, com as duas voltas de apresentação sendo computadas e uma delas contando como a primeira da corrida.

No regulamento de 2021, as corridas têm uma janela de três horas para serem realizadas, o que significa que o limite de sua realização é às 13h25.

F1 AO VIVO: Tudo do GP DA BÉLGICA após o CAOS em Spa; assista debate com Felipe Motta e Thiago Alves

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: