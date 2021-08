A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou que Sergio Pérez terá permissão para correr o GP da Bélgica de Fórmula 1 neste domingo se a Red Bull consertar seu carro a tempo.

Pérez parecia prestes a perder a corrida depois de bater durante a volta de ida ao grid, colidindo na barreira do lado direito da pista na curva Les Combes depois de perder o controle em condições molhadas do asfalto.

O diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, informou ao diretor de prova Michael Masi que Pérez não estaria competindo, mas a largada foi suspensa após duas voltas completas atrás do safety car devido à forte chuva.

Isso levou Wheatley a perguntar a Masi se Pérez teria permissão para voltar à corrida se a Red Bull consertasse seu carro a tempo. Masi disse inicialmente que Pérez não poderia, pois o mexicano tinha recebido ajuda externa para voltar à pista. Entretanto, Wheatley respondeu: “Não é Le Mans, então acho que ele pode fazer isso, e ajuda mecânica só conta durante a corrida."

Depois de verificar com os comissários, Masi disse a Wheatley que as regras não impedem Pérez de largar, desde que do pitlane. O Artigo 38.1 dos regulamentos desportivos da categoria máxima do automobilismo diz: “Qualquer carro que não complete uma volta de reconhecimento e não chegue ao grid com a sua própria energia não será autorizado a começar a corrida a partir do grid.”

O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, disse que seus mecânicos estão "trabalhando a todo vapor" e "tentando fazer um milagre" para consertar o carro depois que o acidente danificou a suspensão dianteira e as rodas dianteiras.

