F1: Iza cantará hino nacional brasileiro antes do GP de São Paulo

Entre os vários momentos especiais reservados para o GP de São Paulo de Fórmula 1, a execução do Hino Nacional é sempre um dos pontos altos do evento. E para a edição de 2022, a honra caberá à cantora Iza, que será acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

“Vai ser muito importante cantar o hino nesse momento. Eu cantei uma vez o Hino Nacional, no Rio Open 2019, e já foi uma experiência incrível. É uma honra para mim, nesse momento da minha carreira, poder fazer isso em um evento que é histórico para o nosso país, em que já fomos tão bem representados. Eu nunca estive em Interlagos, vai ser a realização de um sonho”, disse a cantora, que é dona de hits como Gueto, Pesadão, e Dona de Mim, que dominaram as paradas de sucesso e superaram os 200 milhões de downloads em serviços de streaming de áudio. Seu primeiro álbum, lançado em 2018, recebeu indicação ao Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

A voz de Iza terá o acompanhamento musical executado pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis, um projeto criado em 1996 com um grupo de alunos da comunidade, em São Paulo, e que tem se ampliado para estudantes de música de todo o Brasil, trazendo uma maior diversidade cultural e uma maneira mais incisiva na prática da inclusão social por meio da música clássica.

A execução do Hino Nacional acontece momentos antes da largara para a corrida, marcada para às 15h.

