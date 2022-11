Carregar reprodutor de áudio

Restam apenas duas corridas para o fim da carreira de Sebastian Vettel na Fórmula 1, encerrando uma trajetória de 15 anos marcada por quatro títulos e mais de 50 vitórias. E o paddock já presta homenagens ao alemão, com Lewis Hamilton destacando a importância do tetracampeão para o esporte, lamentando sua saída.

Hamilton e Vettel disputaram títulos três vezes ao longo de suas carreiras: 2010, o primeiro Mundial do alemão, e 2017 e 2018, ambos vencidos pelo piloto da Mercedes. E mesmo com brigas intensas na pista, sempre houve um grande respeito e admiração entre eles.

Logo após Vettel anunciar sua aposentadoria no fim deste ano, Hamilton foi às redes sociais homenagear o piloto, falando que "é uma honra te chamar de rival e uma honra ainda maior te chamar de meu amigo", e que o alemão "deixa um esporte melhor do que quando chegou".

No Brasil para mais uma disputa do GP de São Paulo, Hamilton conversou com jornalistas em evento organizado pela Petronas na capital paulista, com a presença do Motorsport.com, e falou sobre a sua relação com Vettel.

"Tem sido uma relação inesperada, de amizade", disse. É tão difícil quando você é tão competitivo e ambos estão buscando algo que você é tão apaixonado, que você gasta toda a sua vida correndo atrás, corridas e campeonatos. Mas tivemos corridas incríveis juntos, batalhas pelo campeonato ao longo dos anos".

O heptacampeão destacou o apoio que recebeu de Vettel em 2020, quando Hamilton passou a ajoelhar nas cerimônias pelo fim do racismo antes do início das corridas.

"E tem sido muito bonito ver, do lado de fora, ver alguém crescendo e percorrendo a sua jornada. De todos os pilotos que eu já corri, Seb foi o primeiro a me apoiar e se ajoelhar comigo. Ele foi o primeiro, que eu saiba, que fez de tudo para lutar por coisas que ele se importa".

"Acho que nós tivemos nossos próprios caminhos nesse sentido, mas com um apoiando o outro esse tempo todo. Não acho que eu já vi na história do esporte qualquer outro piloto que tenha feito o que eu e ele estamos fazendo, em termos de utilizar nossa plataforma, falando e correndo riscos".

Hamilton ainda falou sobre essa dualidade, de ter um amigo e aliado em um ambiente extremamente competitivo.

"Então eu realmente vejo ele como um aliado, apesar de ainda sermos competidores hoje. E tenho certeza de que, mesmo quando formos velhos, seguiremos sendo muito competitivos um com o outro".

O piloto da Mercedes terminou lamentando a aposentadoria de Vettel, acreditando que "ainda há muito potencial nele".

"Mas será triste vê-lo saindo, porque eu acredito que ainda há muito potencial nele, mas sei que ele fará coisas incríveis fora daqui e sempre estaremos em contato. Tive a sorte de conhecer sua família e vamos seguir em contato, entendendo nossos objetivos e como um poderá ajudar o outro".

