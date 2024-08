Lewis Hamilton ainda busca a conquista de seu oitavo título na Fórmula 1, tentando alcançar um feito nunca conquistado por nenhum outro piloto na história da categoria. Agora, com sua transferência para a Ferrari em 2025, o britânico está animado e esperanço de que conseguirá tomar a dominância de Max Verstappen.

Eddie Jordan, por sua vez, concorda que o futuro parece bastante promissor para o heptacampeão mundial. O britânico confia que Hamilton chegará muito motivado à Maranello e terá o objetivo único de derrotar os outros competidores em pista.

A 19° temporada de Lewis na F1 será sua primeira sem um motor Mercedes, mas o piloto parece animado para a nova fase na carreira. A parceria parecia improvável, mas, agora a escuderia e o competidor têm uma chance de ouro nas mãos.

"Lewis estará de volta ao seu mais alto nível e agora ele está lutando pelo título mundial do próximo ano e qualquer um que diga o contrário está errado. No início da temporada, Lewis estava focado em sua passagem pela Ferrari, conseguindo as pessoas certas e garantindo que Vasseur estivesse ao seu lado", disse Jordan ao Formula for Success.

A Ferrari tem enfrentado problemas nas últimas corridas desde a atualização trazida no GP da Espanha, mas Eddie acredita que isso não será uma questão na próxima temporada.

"A Ferrari será uma grande equipe no próximo ano e eles vão gostar de ter Lewis. Ele lhes dirá para olharem o que a Mercedes está fazendo, para não se preocuparem, que eles podem vencer George [Russell], podem vencer todos e que eles vão ser forte. A Mercedes também será forte, mas a Ferrari será incrivelmente forte".

