F1: FIA muda regulamento para restringir frenagem assimétrica

A segunda metade da temporada de Fórmula 1 de 2024 começa neste fim de semana, com o GP da Holanda. Mas, durante a pausa de agosto, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, tomou algumas importantes decisões sobre o regulamento técnico da categoria.

Entre os mais marcantes, foi a mudança no Artigo 11.1.2, que prevê a proibição da frenagem assimétrica durante a corrida.

"Qualquer sistema ou mecanismo que possa produzir frenagem estrutural ou deliberadamente assimétrica para qualquer eixo é proibido", revela o regulamento alterado.

Com base no que aconteceu durante a primeira etapa da temporada, a FIA considerou importante deixar isso frisado e remover qualquer dúvida que possa ter surgido.

As alterações no regulamento foram oficialmente aprovadas e processadas pelo Conselho Mundial de Desporto Automóvel no dia 31 de julho. Desta maneira, o GP da Holanda será o primeiro a acontecer sob as novas regras.

A geração atual de carros da F1 tende a subvirar em curvas mais lentas, o que é relacionado ao peso e distribuição de peso dos carros. Inclusive, Max Verstappen já havia indicado que os monopostos são bons em curvas rápidas, mas parecem um 'barco' em curvas lentas.

Aplicar mais asa dianteira pode resolver o problema, mas se torna uma dor de cabeça em curvas rápidas. Em teoria, um sistema de freio assimétrico pode proporcionar alívio sem efeitos secundários.

Ao distribuir a pressão de frenagem de forma desigual entre os lados esquerdo e direito com uma espécie de divisor, a pressão e a massa de frenagem podem fazer com que o carro gire ligeiramente e, portanto, vire ao frear em curvas lentas.

