Até mesmo Jos Verstappen acha que seu filho Max Verstappen pode ter exagerado no duelo com o piloto da McLaren, Lando Norris, no GP do México de 2024 da Fórmula 1. No jornal holandês Telegraaf, o pai do piloto de corrida sugere que "a segunda cena [na curva 8] pode ter sido exagerada", e Max tem sido criticado por isso desde então.

"Max tolera isso. Podemos falar sobre isso por horas, mas não faz diferença", diz Jos Verstappen. "Max tem que pilotar do jeito que ele quer. Ele tem de fazer isso porque o carro não é bom o suficiente. Ele faz o que for preciso para ganhar o título."

E as pistas modernas da F1 são um convite para que se esforce tanto na pista quanto o tricampeão fez várias vezes recentemente. "Elas realmente desafiam você", diz Jos Verstappen. "Há áreas de escape tão grandes nas pistas de corrida. Como piloto de corrida, você pode usar essas áreas. Um leito de cascalho pode fazer uma enorme diferença".

"Mas, do ponto de vista de Max, o resultado final é o seguinte: O carro não está bom. Você pode ver isso pelo desempenho de seu companheiro de equipe. Até a Haas foi mais rápida do que a Red Bull na corrida", disse Jos.

E a Red Bull agora é apenas a terceira colocada no campeonato de construtores: depois da McLaren, a Ferrari também ultrapassou a equipe campeã dos últimos anos.

No entanto, Jos Verstappen teoriza um fator diferente na luta pelo título do campeonato: os comissários da FIA, a quem ele acusa de serem tendenciosos em seus julgamentos "só porque alguns comissários não gostam particularmente de Max", diz o ex-piloto.

"A FIA precisa analisar seus comissários de bordo e quais são os que eles autorizam, para que não haja conflito de interesses. Os ex-pilotos podem ter preferência por determinados pilotos". "Mas Max não muda seu comportamento na pista de corrida por causa disso", conclui.

