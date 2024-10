Para o GP do México, Lewis Hamilton teve a preferência de ficar com o carro atualizado depois de rodar e abandonar em Austin. George Russell, por sua vez, ficou com as especificações antigas, uma vez que as novas peças foram levadas de volta à Inglaterra depois que o piloto bateu na classificação do Circuito das Américas.

Agora, pensando no GP do Brasil, o heptacampeão de Fórmula 1 deve sugerir uma troca de configurações, como disse Toto Wolff, chefe da Mercedes.

Como informa o RacingNews365, o chefe da equipe indicou que Hamilton se sente mais confortável com as especificações anteriores e essa troca pode acontecer para esse fim de semana em São Paulo.

"Isso sempre aconteceria em algum momento. Acho que ele [Russell] teve um problema com a asa, mas obtivemos muitas informações", explicou Lewis.

"Eu pude ver onde ele era melhor do que eu e, em termos de pacote, espero que a equipe tenha muitos dados, então vamos descobrir quem começa em quê. Não acho que nenhum de nós seja bobo. George é bem esperto, então foi justo e ele é muito bom em onde coloca seu carro, e eu também".

