No México, Lando Norris cruzou a linha em segundo, enquanto Max Verstappen foi apenas o sexto colocado, abrindo vantagem para o britânico na disputa pelo título da Fórmula 1. No entanto, o piloto da McLaren ainda não tem esse foco.

"Ainda estou 47 pontos atrás. Portanto, não sinto que estou muito mais perto do que estava. Mas cada ponto ajuda", disse o britânico, que está determinado a permanecer na briga pelo campeonato.

Importante lembrar que, antes do GP do México, Norris estava 54 pontos atrás de Verstappen. O tricampeão mundial conseguiu ganhar terreno depois do impressionante fim de semana no GP dos Estados Unidos.

Além disso, Norris também poderia ter ganhado mais proximidade na tabela com o ponto extra da volta mais rápida. Ele o tinha até conseguir ultrapassar Charles Leclerc pela segunda posição. Foi neste momento que a Ferrari decidiu ganhar a vantagem e colocar o piloto de Mônaco para 'roubar' o bônus.

Esse cenário da Ferrari conseguindo ritmo e força prova para Norris que a disputa contra os italianos não pode ser ignorada, principalmente com as últimas duas vitórias da Scuderia.

"Charles fez a volta mais rápida no final, então eles tiraram um ponto de mim. Estou apenas fazendo o meu trabalho e me concentrando, e nós, como equipe, estamos fazendo o nosso trabalho e nos concentrando em nós mesmos. Muitas pessoas estão contra nós, mas continuamos avançando", acrescentou.

Embora o ponto tenha ficado com Leclerc, Norris também poderia ter sido 'roubado' por Sergio Pérez, que cruzou a linha de chegada em último, mas saiu para trocar os pneus por macios novos. No entanto, o mexicano ainda teve um fim de semana decepcionante.

