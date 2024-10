Ao descrever a temporada de 2024 da Fórmula 1, como uma "temporada terrível", Sergio Pérez também teve um fim de semana ruim na corrida em seu país natal.

O piloto mexicano, que teve problemas com os freios de seu RB20 e teve um problema de velocidade, terminou em 17º lugar na corrida, largando da 18ª posição.

Como a Ferrari ultrapassou a Red Bull no campeonato de equipes depois desse fim de semana, Ralf Schumacher, ex-piloto e comentarista da F1 acredita que esse deve ser o "fim da linha" para Pérez. O alemão até acha que talvez ele nem esteja no carro para o GP de Abu Dhabi, em dezembro.

Falando à Sky Alemanha, Ralf afirmou: "Acho que ele não vai dirigir um único metro no carro no ano que vem, tenho certeza disso. Acho que ele nem mesmo terminará a temporada".

"A Red Bull tomará uma decisão após este fim de semana. Não faz mais sentido para os dois lados, nem mesmo para Pérez".

"O pobre coitado está sob muita pressão, enquanto esse esporte deve ser divertido". "Acima de tudo, financeiramente, isso se tornou um desastre para a equipe".

