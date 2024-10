Muitos tem questionado o motivo pelo qual as punições de Lando Norris no GP dos Estados Unidos e de Max Verstappen no México foram diferentes, apesar das situações serem muito parecidas. Os dois candidatos ao título de 2024 da Fórmula 1 se envolveram, nas duas corridas, no mesmo tipo de incidente, em que acabaram escapando do traçado e foram punidos por isso.

Em Austin, Norris recebeu uma penalidade de cinco segundos depois de ultrapassar Verstappen por fora dos limites da pista faltando quatro voltas para o fim da corrida. Uma semana depois, o tricampeão foi punido com 10 segundos por violar as mesmas regras - com mais 10s de gancho acrescidos a Max.

O segundo incidente aconteceu na Curva 7, poucos segundos depois de Verstappen também ter forçado Norris para fora do traçado na Curva 4 - o que lhe causou outra punição de 10 segundos e arruinou seu único pit stop.

A diferença entre as penalidades do México e Austin se tornaram motivo de questionamento e alguns observadores não entenderam por que Max foi tratado de maneira mais 'severa'. Inclusive, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, chegou a afirmar que "é uma reação a todos os incidentes que ocorreram em Austin".

No entanto, fontes da FIA confirmaram ao Motorsport.com que a penalidade de 10 segundos é o padrão para uma manobra como a que Verstappen cometeu contra Norris na Curva 7, quando ele saiu da pista e ganhou uma vantagem duradoura depois de fazer uma ultrapassagem agressiva. Em Austin, os comissários daquela reunião decidiram que Norris só merecia um acréscimo de tempo de cinco segundos devido às circunstâncias atenuantes da manobra de defesa de posição executada por Max.

Lando Norris, McLaren MCL38, disputa com Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O artigo 54.3 abrange o propósito das penalidades que os comissários de pista da F1 podem optar por aplicar nessas circunstâncias, variando entre acréscimos de tempo de 5 a 10s, além de sanções de drive-through e 10s de stop-and-go, dependendo da gravidade dos incidentes em questão.

Falando sobre suas penalidades no México, Verstappen disse após aquela corrida: "Honestamente, 20s é muito, mas não vou chorar por isso e também não vou compartilhar minha opinião".

Por outro lado, Norris voltou a citar Austin e defendeu que nenhum dos dois deveria ter sido punido naquela disputa.

"Austin, não acho que ninguém deveria ter recebido uma penalidade", acrescentando: "Digamos que nós dois fizemos coisas erradas".

"Sinto que fui obrigado a fazer algo errado. A maioria dos pilotos acha a mesma coisa. É por isso que você ouviu falar de algumas das mudanças de regras que podem estar por vir e esse tipo de coisa", seguiu ele, citando a mudança nas diretrizes da FIA que deve entrar em pleno funcionamento no Catar.

"É porque há um consenso comum de que não foi correto o que aconteceu no resultado que tive no último fim de semana", completou Norris.

Pecco SE IMPÕE contra Martín, e Márquez ERRA em Chang! Iannone volta à MotoGP | Moto2 e Lucas Moraes

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa Martín x Pecco na Tailândia e reta final da temporada 2024 da MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!