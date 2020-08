F1: Kvyat troca câmbio e perde 5 posições no grid da Grã-Bretanha

Daniil Kvyat, piloto de Fórmula 1 da AlphaTauri, deve receber uma punição de cinco posições no grid de largada para o GP da Grã-Bretanha, já que terá uma nova caixa de câmbio para os treinos deste sábado em Silverstone.

Companheiro de equipe do russo, Pierre Gasly também terá o novo equipamento, após ter enfrentado problemas no GP da Hungria. Entretanto, o francês não terminou a prova anterior, de modo que não será punido na Inglaterra

Rendimento da AlphaTauri nos dois treinos livres desta sexta em Silverstone

No TL1, Kvyat ficou em décimo, enquanto Gasly foi o 11º. No TL2, o francês foi oitavo, enquanto o russo não passou de 15º, prejudicado pela bandeira vermelha causada pelo tailandês Alex Albon, que bateu na saída da curva Stowe com a Red Bull.

Apesar de ter superado o companheiro, Gasly reclamou no rádio que parecia estar, mais uma vez, com problemas na unidade de potência, o que já aconteceu durante todo o final de semana da F1 na Hungria.

