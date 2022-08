Carregar reprodutor de áudio

A previsão de chuva se concretizou e o sábado da Fórmula 1 no Hungaroring começou com pista bem molhada. Na terceira e última sessão de treinos livres para o GP da Hungria, tivemos uma grande surpresa, com Nicholas Latifi entregando a volta perfeita no fim para terminar na frente, quase seis décimos à frente de Charles Leclerc.

Alex Albon, Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lando Norris, Sebastian Vettel e Kevin Magnussen completaram o top 10, com Lewis Hamilton em 11º.

Após uma sexta-feira de tempo seco, a previsão para o resto do fim de semana não poderia ser mais diferente, com 100% de chance de chuva no sábado e quase 80% para o domingo, o que potencialmente poderia mudar a ordem de forças vista ontem.

Com a previsão de chuva ao longo do dia, incluindo no horário da classificação, a pista acabou tendo bastante movimento assim que a regressiva foi iniciada, com os pilotos aproveitando um breve momento de redução da chuva.

Após os 15 minutos iniciais, tínhamos um 1-2 da Ferrari. Leclerc liderava com 01min43s364, um tempo bem mais alto que o 01min18s445 feito pelo monegasco para liderar o TL2 ontem. Sainz ficava a quase 1s atrás. Vettel, Stroll e Alonso completavam o top 5, com o espanhol sendo o único na pista com tempos de volta com os pneus intermediários.

Enquanto isso, Verstappen, Pérez e Hamilton eram os únicos que ainda não haviam saído dos boxes para fazer voltas rápidas. Mas neste momento a chuva apertou tanto que forçou o espanhol a voltar aos boxes para colocar os pneus de precipitação extrema.

Quando a sessão atingiu sua metade, a chuva ainda caía, mas com menos força, o que levou os pilotos a voltarem à pista. Leclerc e Sainz mantinham suas posições e tempos, sem fazerem mais voltas. Mas agora Schumacher era o terceiro, a 1s792, e colocando à frente de Vettel e Stroll, enquanto Alonso, Ricciardo, Magnussen, Tsunoda e Norris fechavam o top 10.

Na sequência, Hamilton finalmente saiu dos boxes, deixando apenas a dupla da Red Bull sem tempos a 25 minutos do fim.

Com a chuva dando uma trégua, a situação da pista começou a melhorar o suficiente para Alonso arriscar novamente uma saída com pneus intermediários, o que incentivou outros a fazerem o mesmo, incluindo o líder Verstappen, que finalmente saiu dos boxes com 18 minutos no relógio.

Mas a situação estava longe de ser a ideal, com Vettel, Gasly e Leclerc sofrendo rodadas no meio da pista enquanto reclamavam da falta de aderência e temperatura dos pneus.

Quando a regressiva entrou nos 15 minutos finais, Leclerc seguia na ponta com o mesmo tempo de volta, tendo agora Vettel entre ele e Sainz, enquanto Norris e Magnussen completavam o top 5.

A bandeira vermelha deu as caras a nove minutos do fim, com Vettel perdendo o controle do carro e batendo na curva 10. Sem ter como sair com o carro, a sessão foi interrompida, mas com a regressiva ainda continuando.

No final, a interrupção causada por Vettel não comprometeu as saídas finais das equipes, com muitos pilotos ainda indo mais uma vez à pista.

No final, uma surpresa. Nicholas Latifi entregou a volta perfeita, com os três melhores setores da pista para mrcar 01min41s480 e terminar na frente, 0s661 à frente de Charles Leclerc. Alex Albon, Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lando Norris, Sebastian Vettel e Kevin Magnussen completaram o top 10, com Lewis Hamilton em 11º.

A Fórmula 1 volta ao Hungaroring ainda neste sábado para a classificação, que define o grid de largada para o GP da Hungria. A sessão está marcada para 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro.

E anote aí: assim que acabar o quali, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com a presença de Rodrigo Mello, piloto da Porsche Cup, e do jornalista Sérgio Quintanilha, com uma análise completa da sessão e projeção da corrida do domingo. Não perca!

