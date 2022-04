F1: Leclerc culpa relargada ruim por pegar sujeira da pista

Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc teve um fim de semana sensacional na Austrália. A vitória só foi arriscada após a segunda relargada sob Safety Car, na qual a sua Ferrari perdeu aderência e por pouco não foi ultrapassada pela Red Bull de Max Verstappen. O monegasco explicou que uma pequena saída da parte limpa da pista causou o subesterço do seu carro.

Na última curva do circuito, antes da relargada, Leclerc saiu da linha de corrida por uma distância de centímetros. A Ferrari de Charles acabou pegando uma parte da sujeira da pista, os pedaço de pneu, e perdeu a frente do carro, abrindo na curva mais do que o esperado.

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, on the podium with Champagne Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Eu me preparei o máximo que pude, ficando na parte esquerda da pista, mas acabei pegando um pouco de borracha velha e não consegui virar na última curva, perdi muita aderência", disse Leclerc.

"E então eu estava lado a lado com o Max na primeira curva, eu consegui manter a liderança e depois os pneus ficaram melhores. E aí foi quando consegui aumentar a vantagem."

Leclerc contou que mesmo que o porpoising da Ferrari não o afetasse, o balanço do carro foi desafiador na hora de defender a 1ª posição contra Max.

"Para a relargada foi um pouco chata porque eu tive antes da curva 1. Aí você nunca está confiante para frear bruscamente na curva 1, mas tudo ocorreu bem. Só não é confortável fazer 58 voltas desse jeito."