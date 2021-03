Com o início de mais uma temporada da Fórmula 1, é hora de mais uma tradição do grid: a revelação do nome do carro do ano de Sebastian Vettel. E em seu primeiro ano com a Aston Martin, nada mais justo que uma homenagem à primeira Bond Girl da história: Honey Ryder, interpretada por Ursula Andress em 007 Contra o Satânico Dr. No, um dos filmes de maior sucesso do agente secreto.

Em apenas alguns meses, Vettel já parece estar perfeitamente imerso na realidade da Aston Martin. O capítulo da Ferrari, por mais fascinante e intenso que tenha sido, já é parte do passado. O alemão, às vésperas do início da temporada 2021, deu sequência à sua conhecida tradição de dar nome aos seus carros da F1.

O Aston Martin AMR21 número 5, recebeu uma homenagem que tem tudo a ver com a marca britânica, que fornece há décadas os carros oficiais para a produção dos filmes do maior agente secreto da história do cinema.

Por isso a escolha de Roney Hyder. Para quem não é apaixonado por cinema e, em particular, o universo de James Bond, Roney foi a primeira e uma das famosas Bond girls da história. Honeychold Ryder apareceu pela primeira vez em 1958, no romance Dr. No, que foi parar nas telonas quatro anos depois.

Mesmo que não seja a primeira garota que o agente secreto conhece em missão, Ryder é amplamente considerada a primeira Bond girl da saga. No filme, ela foi interpretada por Ursula Andress, em uma das atuações mais icônicas dos filmes do agente.

Honey Ryder assume o bastão deixado por Lucilla, sua última Ferrari, a SF1000, antes de sua saída da Scuderia, aceitando um novo e grande desafio com a Aston Martin. Essa é uma tradição que Vettel mantém desde 2008, quando a Toro Rosso com a qual venceu o GP da Itália, recebeu o nome de Julie.

Veja todos os nomes dos carros de Vettel na F1:

Ano Modelo Nome 2008 Toro Rosso STR3 Julie 2009 Red Bull RB5 Kate / Kate's Dirty Sister 2010 Red Bull RB6 Luscious Liz / Randy Mandy 2011 Red Bull RB7 Kinky Kyle 2012 Red Bull RB8 Abbey 2013 Red Bull RB9 Hungry Heidi 2014 Red Bull RB10 Suzie 2015 Ferrari SF15-T Eva 2016 Ferrari SF16-H Margherita 2017 Ferrari SF70H Gina 2018 Ferrari SF71H Loria 2019 Ferrari SF90 Lina 2020 Ferrari SF1000 Lucilla 2021 Aston Martin AMR21 Honey Ryder

