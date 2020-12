Max Verstappen chamou a manobra de Charles Leclerc para a curva 4 no GP de Sakhir de "imprudente" depois que um incidente forçou os dois pilotos a se retirarem na primeira volta da corrida.

Leclerc, Verstappen e Sergio Pérez da Racing Point foram deixados brigando por posição na reta da curva 3 para a curva 4 na primeira volta.

Mas quando Leclerc mergulhou por dentro de Verstappen na curva 4, o piloto da Ferrari freou e atingiu Pérez à frente, fazendo os dois carros rodarem.

Verstappen foi forçado para longe como resultado dos giros, colidindo com a barreira na saída da curva 4, o tirando da corrida.

Leclerc também abandonou, enquanto Pérez ficou para trás e foi forçado a ir para os boxes na volta inicial do safety car resultante.

“O início não foi ruim, mas é claro, Valtteri [Bottas] me apertou, o que é normal, então tive que recuar”, explicou Verstappen.

“A partir daí, tudo se resumia a sobreviver entre os carros. Eu não sei por que eles estavam sendo tão agressivos e tão imprudentes. Estamos todos na frente e, no fim do dia, basicamente três carros foram vítimas disso, dois carros pesadamente.”

“Eu realmente não sei por que, especialmente Charles na curva 4, por que ele mergulhou por dentro assim, especialmente para frear tão tarde também. O que você espera?”

“Checo não conseguiu ver o que estava acontecendo por dentro e basicamente travou o volante e subiu na direção dele.”

“Quando Checo estava rodando, tentei dar a volta por fora, tentei não danificar meu carro, mas não havia nada que você podia fazer lá.”

Leclerc explicou o que se passou: “Eu estava em quinto eu acho, e eu estava lado a lado, um pouco atrás de Max, eu acho, e tentei ultrapassá-lo na curva 4”, disse Leclerc.

“Eu tinha visto o Checo, mas esperava que ele desse a volta por fora de Valtteri e ficasse lá, mas acho que ele decidiu depois voltar por dentro, e eu estava lá.”

“Era tarde demais para eu desacelerar. Não acho que seja um erro de Checo, não estou colocando a culpa no Checo. Se há alguém para culpar hoje, sou eu.”

"Mas eu diria que é mais lamentável do que culpa."

Quando informado de que Leclerc havia assumido a culpa, Verstappen respondeu: “Como deveria”.

Os comissários confirmaram logo após o incidente que estariam investigando o confronto após a corrida.

