Charles Leclerc venceu o GP do Bahrein de Fórmula 1, disputado neste domingo (20), e sai na frente pelo título de pilotos - levando 26 pontos para casa por também ter cravado a volta mais rápida. O triunfo em Sakhir foi o terceiro do monegasco na categoria e mostra uma Ferrari forte no começo do ano, com direito a dobradinha pelo segundo lugar de Carlos Sainz.

Lewis Hamilton completou o pódio após uma rodada de Sergio Pérez na última volta e, com isso, a escuderia italiana foi a equipe que mais pontuou no fim de semana para assumir a liderança do mundial de construtores. A Mercedes, atual campeã, terminou com o top 3 do heptacampeão e o quarto posto de George Russell.

A corrida

Todas as equipes, com exceção da McLaren, escolheram pneus macios para a largada. A Pirelli recomendou duas paradas antes da corrida para os que começaram com compostos de faixa vermelha e a equipe britânica optou pela estratégia diferente pensando em apenas um pit stop.

Leclerc largou bem e manteve a liderança sobre Verstappen, enquanto Sainz também seguiu em terceiro. Hamilton aparecia atrás dele após ultrapassar Pérez, que também perdeu posição para Magnussen.

O pior começo foi o de Bottas, que despencou para 14º. No meio do pelotão, a Mercedes também ganhava colocações com Russell, que subiu de nono para sétimo.

Após um erro de Magnussen na terceira volta, Pérez conseguiu voltar ao top 5 e reaproximar o segundo carro da Red Bull. Na outra máquina, Verstappen relatava no rádio problemas com os freios no meio das curvas.

A Mercedes mostrava bom ritmo de corrida no começo da prova e Hamilton se mantinha colado em Sainz pela quarta colocação, enquanto Russell assumia a sexta posição ao ultrapassar o dinamarquês da Haas. Leclerc seguia na liderança sem maiores problemas e mantinha cerca de 1s7 de vantagem sobre Verstappen.

Na volta 6, a primeira punição do GP: Ocon recebeu cinco segundos por ter rodado Schumacher nos momentos iniciais e teria que pagar em sua parada nos boxes.

O pelotão da frente teve pouca movimentação nos estágios iniciais da corrida, as principais disputas eram no meio de campo. Bottas escalava o grid após a má largada e rapidamente subiu à 12º posição para se colocar na disputa pelo top 10.

Na décima volta, Pérez ultrapassou Hamilton e assumiu o quarto lugar, mesmo posto onde começou o GP. Assim como o finlandês da Alfa Romeo, o mexicano também não teve um bom início. No rádio, o heptacampeão da Mercedes relatava perdas da traseira do W13.

À frente, Leclerc já aumentava sua vantagem na liderança para três segundos, com Verstappen e Sainz completando o pódio até então.

Hamilton foi o primeiro piloto a ir aos boxes, na 12ª volta, e calçou pneus duros. Ao sair do pit, ele teve dificuldades em encontrar aderência e fez uma primeira volta de compostos novos com pouco ritmo. Na seguinte, ele já melhorava o rendimento.

Pouco depois, foi a vez de Fernando Alonso e Alxander Albon fazerem suas paradas. Assim, a janela estava aberta. No rádio de Pérez, a Red Bull o informava que iriam tentar o 'plano B' - com médios.

Verstappen e Sainz foram aos boxes em seguida e calçaram pneus macios. Leclerc foi convocado pela Ferrari em seguida e também colocou compostos vermelhos. Por ter parado antes do monegasco, o holandês conseguiu se aproximar dele e por pouco não conseguiu o undercut.

Nas duas voltas seguintes, a mesma cena: Max conseguia a ultrapassagem abrindo a asa móvel na reta principal, mas Charles devolvia perto da curva 4 e retomou a liderança. No 19º giro, Verstappen tomou a frente na curva 1, mas dessa vez vindo de mais longe e travando pneu. Com isso, ficou fácil para Leclerc devolver.

Após a acirrada disputa, o GP acalmou. Leclerc e Verstappen ocupavam as duas primeiras colocações, com Sainz em terceiro, Pérez em quarto e Hamilton fechando o top 5. Russell, Magnussen, Gasly, Alonso e Ocon completavam a zona de pontuação.

Na outra ponta do grid, Williams, McLaren e Aston Martin apareciam nas últimas seis posições, com Hulkenberg em último. Ponto importante: todos com motores Mercedes.

Sainz reportou no rádio da Ferrari que poderiam ser necessárias três paradas, contrariando a previsão da Pirelli de apenas uma, mas era o único a cogitar a possibilidade até o momento. Na 28ª volta, Verstappen disse à Red Bull que os pneus do primeiro pit stop já estavam no fim da vida útil. Pouco depois, Hamilton foi aos boxes para sua segunda troca.

Leclerc foi informado pela escuderia italiana no rádio que os pneus médios estavam mais fortes do que o esperado. Dos top 5, Pérez era o único que utilizava os compostos e Verstappen foi aos boxes na sequência para calçá-los.

A Ferrari reagiu imediatamente e chamou o monegasco para seu segundo pit stop. Como esperado, os pneus de faixa amarela foram os escolhidos e ele retornou à frente do holandês, dessa vez sem maiores 'sustos'. Max reclamou veementemente no rádio de ter sido 'obrigado' a sair de forma lenta dos boxes.

Sainz e Pérez fizeram suas paradas em seguida e a ordem anterior foi retomada, com Leclerc na liderança e Verstappen em segundo.

Com 20 voltas restantes, a classificação da corrida tinha Leclerc em primeiro, Verstappen em segundo e Sainz em terceiro formando o pódio. Pérez e Hamilton completavam o top 5 e Russell, Magnussen, Gasly, Ocon e Alonso fechavam a zona de pontuação.

A dupla da Alpine ainda teve um momento de 'disputa interna' na reta principal, onde o francês levou a melhor sobre o espanhol para assumir o nono posto. Pouco depois, foi a vez de Tsunoda ultrapassar o bicampeão e tomar seu lugar nos pontos.

Verstappen parou pela terceira vez na 44ª volta e calçou pneus macios mais uma vez, ficando a 27 segundos de Leclerc a 13 giros do final. Sainz também foi aos boxes na sequência - para também colocar compostos de faixa vermelha - e o holandês recuperou a vice-liderança. No entanto, ele reclamou de problemas no volante.

Na 46ª volta, Gasly teve problemas com o motor Honda de sua AlphaTauri e parou na pista - com direito a fogo em seu veículo. O carro de segurança logo foi acionado e a Ferrari imediatamente convocou Leclerc aos boxes para aproveitar a janela do safety car - pneus macios para ele.

O safety car voltou aos boxes na abertura da 51ª volta e a corrida foi retomada. Sainz chegou a ameaçar Verstappen no fim da reta principal, mas o holandês conseguiu manter a vice-liderança. Na frente, Leclerc relargou bem e rapidamente abriu vantagem na ponta.

Ainda não estava permitida a abertura da asa móvel, e o espanhol da Ferrari tentava ficar o mais próximo possível do holandês da Red Bull para tentar a ultrapassagem com o DRS.

Na 54ª volta, Sainz conseguiu a ultrapassagem e consagrou a Ferrari com a dobradinha. Verstappen, por sua vez, começou a sofrer problemas com a potência de seu carro e despencou no grid, obrigando-o a ir aos boxes e abandonando a corrida.

Pérez herdou a terceira colocação no pódio, mas rodou no giro final e cedeu o pódio para Hamilton antes de também ter que se retirar da prova, enquanto Leclerc confirmou a vitória e, de quebra, anotou a volta mais rápida.

Resultado final:

