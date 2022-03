Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton não teve o melhor dos finais de semana no Bahrein e parecia encaminhar um 'monótono' quinto lugar no GP de Fórmula 1 deste domingo (20). No entanto, problemas no carro de Max Verstappen e uma rodada de Sergio Pérez o fizeram 'herdar' o terceiro lugar, que foi o "melhor resultado possível" para a Mercedes, segundo ele.

A corrida foi vencida por Charles Leclerc, que teve Carlos Sainz em segundo o acompanhando na dobradinha da Ferrari, fato que o heptacampeão se disse "muito feliz" de presenciar.

"Em primeiro lugar, um grande parabéns para a Ferrari", disse Hamilton após a corrida. "[Fico] muito feliz em vê-los bem novamente. É uma equipe histórica e é ótimo ver Carlos e Charles lá em cima também. Então, parabéns a eles."

"Acho que foi uma corrida muito difícil. Sofremos ao longo dos treinos e este é realmente o melhor resultado que poderíamos ter obtido e, claro, foi uma pena para os outros dois pilotos [Verstappen e Pérez]. Fizemos o melhor que pudemos e estamos gratos por esses pontos."

Questionado se atualizações e melhorias estão no horizonte para a Mercedes após ter dificuldades na pré-temporada e, consequentemente, dificuldades na primeira etapa do ano, Hamilton respondeu que ainda deve demorar, mas que confia na unicidade da escuderia.

"Espero que [venha] sim", disse ele a respeito de uma evolução. "Sei que os caras estão trabalhando muito duro na fábrica e não será uma reviravolta rápida, mas sei que todos sabemos disso. Eu sinto que temos sido o time mais unido por muito tempo."

"Apenas nos mantemos focados e seguimos trabalhando. Há um longo, longo caminho a percorrer", concluiu.

