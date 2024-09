A Fórmula 1 realizou a 16ª etapa da temporada de 2024 neste domingo (1º), em Monza, com o tradicional GP da Itália.

A vitória ficou com Charles Leclerc, que triunfou na casa da Ferrari depois de cinco anos. O triunfo veio após uma estratégia de paradas diferente da McLaren. Enquanto o monsgasco parou uma vez, seus rivais pararam dois.

Oscar Piastri, que fez uma boa corrida, liderou boa parte da prova, teve que se conformar com a segunda colocação. Lando Norris, que errou na primeira volta, conseguiu se recuperar para o terceiro posto. O inglês ainda conseguiu o ponto extra da volta mais rápida.

Max Verstappen acabou na sexta posição. O holandês fez duas paradas, sendo que a primeira com mais de seis segundos.

A Corrida

A maioria das equipes optou por começar a corrida com o composto médio, exceto a dupla da Red Bull, que foi para os duros. Na largada, Norris saltou à frente, mas ainda na primeira volta ele foi superado por Piastri e Leclerc. Na primeira curva, Russell passou reto na chicane e caiu para o sétimo lugar.

Após toque com Tsunoda na primeira volta, Hulkenberg teve que ir para os pits trocar o bico durante o sexto giro. O japonês teve que abandonar na sequência.

Hulk foi punido em 10 segundos pelo ocorrido com Tsunoda e Ricciardo foi penalizado em 5 segundos pelo toque com o alemão da Haas.

Na 12ª volta, Russell fez sua parada para também trocar o bico, danificado quando esteve no incidente da primeira volta.

Norris foi para os pits na 15ª volta, na tentativa de fazer o undercut sobre Leclerc. Na volta seguinte, o monegasco fez o mesmo, assim como Hamilton.

A estratégia da McLaren deu certo, com o inglês aparecendo à frente de Leclerc após ambos pararem. Sainz fez o seu pit stop no 20º giro.

Na volta 23, Verstappen parou e a Red Bull optou por um novo composto duro. O pit stop do holandês também foi lenta, com pouco mais de seis segundos, após problemas na retirada da roda traseira direita.

Leclerc viu Norris errar na 31ª volta, passando ao largo da segunda variante, o que fez o monegasco se aproximar. Com isso, o inglês acabou indo para os boxes para seu segundo pit stop.

Verstappen e Norris se enfrentaram pela quarta posição, com o holandês ainda tendo que fazer um pit stop. Na 41ª volta o inglês manobrou sobre o líder do campeonato. No giro seguinte, foi a vez de Verstappen parar pela segunda vez.

Pouco antes, Piastri havia feito seu segundo pit stop e aguardava as paradas das Ferraris. Leclerc tinha 10 segundos de vantagem sobre Sainz, que por sua vez, tinha três sobre Piastri.

Na 46ª volta, Piastri superou Sainz pela segunda posição e via Leclerc a 11 segundos em sete voltas.

Na volta 48, Norris superou Sainz pelo segundo posto, enquanto que Piastri diminuia a diferença para Leclerc.

Mas não deu tempo. Leclerc venceu com Piastri em segundo e Norris em terceiro. Verstappen foi o sexto colocado.

A F1 volta em duas semanas, com o GP do Azerbaijão.

FERRARI DÁ AULA E LECLERC VENCE, COM PIASTRI P2 E NORRIS P3! Verstappen é SÓ P6. O DEBATE de MONZA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!