F1: Ferrari e Santander anunciam fim do patrocínio

Acordo de patrocínio entre Santander e a Ferrari será encerrado no final de 2024, quando o acordo de 60 milhões de dólares por ano chegará ao fim. Um contrato de três anos foi assinado em 2021, renovando uma parceria que inicialmente vigorou de 2010 a 2017.

Além de exibir seu logotipo nos carros de Fórmula 1, bonés e trajes de corrida da Ferrari, o banco Santander também estava a bordo dos Hipercarros 499P Le Mans da equipe, que conquistaram a vitória nas duas últimas edições das 24 Horas de Le Mans.

A receita de patrocínio da Ferrari na última temporada da F1 totalizou uma cifra estimada em pouco menos de 250 milhões de dólares - dos quais o banco espanhol foi o maior contribuinte.

"A Ferrari anuncia o término da parceria entre a Ferrari S.p.A., sua subsidiária integral, e o Santander, com vigência a partir de 31 de dezembro de 2024, uma vez que o contrato de três anos comprometido terminará", diz comunicado.

"A parceria, que começou em janeiro de 2022 após uma colaboração anterior de 2010 a 2017, viu o Santander ao lado de nossa empresa nas atividades esportivas do Cavalo Empinado. O Santander tem sido Parceiro Premium da Scuderia Ferrari na Fórmula 1 e tem sido nosso parceiro no programa Le Mans Hypercar (LMH)".

Tendo também patrocinado a McLaren no passado, o Santander disse que agora vai procurar novos parceiros.

O chefe global de comunicações, marketing corporativo e pesquisa do Santander, Juan Manuel Cendoya, disse: "Somos extremamente gratos à Ferrari por sua parceria nos últimos três anos".

"Os patrocínios desempenham um papel importante no envolvimento com os clientes e no reforço da nossa marca, e continuaremos a trabalhar com uma série de parceiros nos próximos anos".

Embora Cendoya não tenha confirmado se essas novas oportunidades de parceria estão na F1, há uma chance de que ela possa seguir o piloto espanhol Carlos Sainz da Ferrari para a Williams.

Sainz será substituído por Lewis Hamilton na Ferrari na próxima temporada e recentemente assinou um contrato de dois anos com a Williams.

O momento da expiração do contrato de três anos do Santander com a Ferrari significa que o banco poderia apoiar o piloto espanhol e sua nova equipe.

O chefe de equipe da Williams, James Vowles, rejeitou as sugestões de que a chegada de Sainz tenha sido, de alguma forma, uma decisão comercial, mas admitiu que a notícia da contratação do três vezes vencedor da corrida poderia levar as negociações existentes com os patrocinadores a um impasse.

"Se nos afastarmos disso, o verdadeiro benefício comercial de todas as equipes de Fórmula 1, a propósito, é apenas o desempenho", disse ele.

"Se você tornar seu carro mais rápido, ou se tiver pilotos que empurrem seu carro, ou pilotos que empurrem uns aos outros e empurrem o carro, isso, por sua vez, lhe proporcionará uma posição no campeonato e receita de patrocínio".

"Não é como se você tivesse imediatamente, da noite para o dia, o telefone tocando e alguém lhe oferecendo 20 milhões. Não é assim que acontece, mas faz parte da jornada que percorremos".

"O que posso dizer é que temos patrocinadores existentes com os quais estamos conversando há seis meses e, para eles, esse pode ou não ter sido o gatilho extra que os levou a cruzar a linha".

"Tenho sido consistente com essa mensagem e com os mesmos patrocinadores, então isso não muda tudo da noite para o dia, mas levará a mais sucesso no futuro. Estou confiante nisso, mas é um aspecto que depende do desempenho."

Na semana passada, a Williams dispensou Logan Sargeant após outro forte acidente durante os treinos livres para o GP da Holanda.

Ele foi substituído pelo argentino Franco Colapinto, que tem apoio de duas empresas - Globant e Mercado Libre (empresa dona do Mercado Livre no Brasil) - ambas fundadas em seu país natal, que se juntaram à Williams como patrocinadoras nos dias seguintes.

"O que eu quero deixar bem claro é que nenhum patrocinador esteve envolvido em sua contratação", disse Vowles antes da estreia de Colapinto em Monza.

"Na verdade, nós o contratamos sem saber nada sobre o futuro. O que aconteceu depois foi que muitas empresas argentinas entraram em contato conosco. Isso ainda não acabou, pois o telefone ainda está tocando".

"No entanto, elas estão simplesmente pagando o preço de mercado. Portanto, isso tem pouco a ver com Franco Colapinto; quando o escolhemos, não havia financiamento envolvido".

