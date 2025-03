Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido do segundo treino livre do GP da Austrália da Fórmula 1, garantindo tempo de 1min16s439. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre pela Sauber, marcou 1min17s847 e foi o 18° colocado na tabela.

A dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, completam o top 3 da sessão em Albert Park, com 1min16s563 e 1min16s580, respectivamente. Lewis Hamilton, agora na Ferrari, terminou em quinto, com 1min16s859.

Como foi o TL2 da Austrália?

A sessão já começou com uma 'treta' entre Lando Norris e Liam Lawson, quando o neozelandês foi devagar na saída dos boxes, atrapalhando o piloto da McLaren. Todos os pilotos saíram de pneus médios, com exceção de George Russell, da Mercedes, que veio para a pista com compostos duros.

Oliver Bearman, depois de bater seu carro da Haas no TL1, fez com que a equipe corresse para tentar consertar o monoposto, mas não conseguiu correr no TL2.

Nas primeiras voltas marcadas, Lando Norris seguiu como encerrou o TL1 e esteve na liderança, com tempo de 1min17s671, seguido por Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, e Russell, que, em seguida, tomou a volta mais rápida de Norris.

Faltando 50 minutos para o fim do TL2, Carlos Sainz manteve as boas performances com a Williams e garantiu a liderança, cravando 1min17s302. Enquanto isso, Bortoleto esteve a frente de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, garantindo 1min18s706. O alemão voltou aos boxes para consertar um problema com o assoalho do carro.

Russell, mesmo com os pneus duros, fez uma boa volta e ficou apenas um milésimo de segundo atrás do espanhol da Williams, que estava com compostos médios.

Gasly, faltando 44 minutos para o fim da sessão, travou as rodas e escapou para a brita, reclamando dos freios do carro da Alpine.

Com o relógio marcando 42 minutos restantes, Charles Leclerc cravou a volta mais rápida do TL2 até então, com 1min16s794. Logo em seguida, o novo companheiro de equipe do monegasco, Lewis Hamilton, subiu para a segunda posição, marcando 1min17s194.

Depois de 20 minutos de sessão, a maioria dos pilotos foi para os boxes para remanejar as estratégias e trocar os pneus, com a maioria dos pilotos voltando para a pista nos últimos 35 minutos. Nesse retorno, Tsunoda conseguiu tomar o tempo mais rápido, com 1min16s784, 10 milésimos a frente de Leclerc.

Logo em seguida, faltando meia hora para o fim do TL2, Norris aproveitou a volta com pneus macios e tomou o tempo mais rápido da sessão, com 1min16s580. No entanto, cinco minutos depois, Leclerc respondeu e retomou a liderança do TL2, com Piastri se aproximando, mas subindo para o top 2.

Com 22 minutos restantes, Hulkenberg escalou o grid e garantiu a oitava posição, com 1min17s161. Em seguida, a maioria dos pilotos optou por realizar as simulações de corrida tradicionais do TL2, mantendo a tabela estável.

