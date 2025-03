As equipes de Fórmula 1 estão desenvolvendo suas asas dianteiras em antecipação às novas restrições que virão a partir do GP da Espanha que limitarão as deflexões. Além dos sensores para medir movimentos, no SF-25 da Ferrari e no W16 da Mercedes pudemos observar soluções que permitem aumentar o efeito ‘out wash’ em uma área que pode estar relacionada ao desempenho.

A FIA reforçou as regras sobre a asa traseira: a partir do GP da Austrália, de fato, as novas restrições sobre as deflexões do trem traseiro entrarão em vigor, enquanto na frente as tolerâncias reduzidas entrarão em vigor apenas a partir do GP da Espanha, que será realizado em Barcelona em 1º de junho.

A FIA, ciente de que colocaria diversas equipes em dificuldades na preparação de novas soluções, diluiu o tempo para dar a elas a oportunidade de se acostumarem às novas medidas. Enquanto isso, os times que descobriram como exagerar os movimentos dos flaps com deformações programadas terão a oportunidade de levar os conceitos ao extremo para obter a máxima vantagem de desempenho.

A Ferrari e a Mercedes se equiparam com marcações coloridas, graças aos quais a FIA poderá monitorar os movimentos dos elementos individuais da asa dianteira com câmeras de altíssima resolução.

No SF-25, há até sete adesivos amarelos na antepara lateral (três na frente e quatro atrás), enquanto no W16 há apenas quatro.

Mercedes W16, dettaglio dell'ala anteriore che esaspera l'effetto out wash Foto di: Giorgio Piola

As imagens de Giorgio Piola nos mostram as soluções que foram trazidas para Melbourne: o circuito de rua de Albert Park exige uma configuração de carga média.

Durante o inverno, as equipes trabalharam não apenas na flexibilidade, mas também no efeito de escoamento da asa dianteira, ou seja, a capacidade de empurrar o fluxo para fora da roda dianteira para criar, com vórtices específicos projetados especificamente para essa finalidade, uma esteira de roda menos turbulenta e geralmente mais limpa.

A Ferrari tem um longo plano principal próximo à antepara lateral e os últimos flaps não se prendem diretamente à antepara lateral porque formam uma espécie de espiral que permite que o fluxo seja desviado para fora graças a um projeto de duto complexo.

A Mercedes desenvolveu um conceito diferente (copiado da Red Bull no Bahrein): sem repudiar evoluções anteriores, em Brackley eles se dedicaram a desenvolver um flap horizontal inédito que é dividido em três estágios com anteparas de separação curvas. Nesta área-chave, os técnicos trabalharam com material de prototipagem rápida, um sinal de que estão desenvolvendo um conceito interessante que quase certamente será destinado a novas modificações para melhor otimização.

