F3: Câmara mantém domínio e conquista pole position na Austrália

O brasileiro Rafael Câmara, da Trident, foi bem no treino classificatório e conseguiu marcar o tempo de 1min34s999, cravando a pole position da etapa da Austrália da Fórmula 3. Noah Stomstead, também da Trident e Théophile Nael, da VAR, completam o top 3

Rafa, piloto natural de Recife e que faz parte da academia da Ferrari, já havia ido bem durante o treino livre, onde garantiu a volta mais rápida, foi bem na sessão classificatória, superando os rivais.

Faltando cinco minutos para o fim do quali, Brando Badoer, da Prema, bateu forte no muro, causando a bandeira vermelha e pausa no cronômetro. Minutos depois, foi a vez de Christian Ho, da DAMS, parar com o carro, causando outra interrupção e, por isso, o fim antecipado da sessão.

Lembrando que a F3 segue o modelo de final de semana da F2, com uma corrida principal e uma sprint, que inverte a posição dos 12 primeiros pilotos. Confira a tabela do treino classificatório da Austrália!

Posição Piloto Tempo de Volta 1 R. Câmara (TRIDENT) 1m34.999s 2 N. Strømsted (TRIDENT) 1m35.128s 3 T. Naël (Van Amersfoort Racing) 1m35.566s 4 N. Bedrin (AIX Racing) 1m35.770s 5 T. Tramnitz (MP Motorsport) 1m35.825s 6 C. Wurz (TRIDENT) 1m35.839s 7 T. Inthraphuvasak (Campos Racing) 1m35.924s 8 U. Ugochukwu (PREMA Racing) 1m36.038s 9 M. Stenshorne (Hitech TGR) 1m36.119s 10 R. Bilinski (Rodin Motorsport) 1m36.125s 11 M. Zagazeta (DAMS Lucas Oil) 1m36.232s 12 S. Ramos (Van Amersfoort Racing) 1m36.268s 13 J. Dufek (Hitech TGR) 1m36.292s 14 A. Giusti (MP Motorsport) 1m36.336s 15 L. Sharp (Rodin Motorsport) 1m36.344s 16 N. Tsolov (Campos Racing) 1m36.490s 17 L. Van Hoepen (ART Grand Prix) 1m36.655s 18 C. Voisin (Rodin Motorsport) 1m36.669s 19 B. Badoer (PREMA Racing) 1m36.702s 20 N. León (PREMA Racing) 1m36.742s 21 J. Sagrera (AIX Racing) 1m36.818s 22 J. Wharton (ART Grand Prix) 1m36.988s 23 C. Ho (DAMS Lucas Oil) 1m37.181s 24 M. Boya (Campos Racing) 1m37.426s 25 T. Taponen (ART Grand Prix) 1m37.574s 26 G. Xie (Hitech TGR) 1m37.819s 27 I. Domingues (Van Amersfoort Racing) 1m38.117s 28 N. Marinangeli (AIX Racing) 1m38.786s

Rico Penteado decifra GP DA AUSTRÁLIA! O que esperar de BORTOLETO, HAMILTON e cia? | TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!