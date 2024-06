As dores de cabeça na Fórmula 1 não acabam nunca, e elas podem vir dos assuntos mais importantes até os mais mundanos. E a bola da vez é os testes de pré-temporada do próximo ano, com as equipes divididas sobre qual deve ser a sede.

Segundo uma reportagem da Auto Motor und Sport, três equipes defendem a realização dos testes em Barcelona, com outras querendo a manutenção do Bahrein, mesmo que a pista não seja a sede da abertura da temporada 2025.

A Red Bull Racing, RB e Sauber são as que propõem a realização dos testes em Barcelona. A razão por trás dessa proposta é que fazer a pré-temporada na Espanha economizaria cerca de 800 mil euros para cada equipe.

No entanto, as outras sete se opõem a essa proposta e insistem em fazer os testes no circuito de Sakhir, no Bahrein. Elas acreditam que o local traz uma vantagem significativa por ter sido o palco da pré-temporada nos últimos anos.

Além disso, as condições climáticas do local são consideradas um fator importante para a eficiência dos testes. A decisão final será tomada na próxima reunião da Comissão da F1. Se o Bahrein for escolhido, os testes de 2025 serão realizados entre 26 e 28 de fevereiro.

O problema para 2025 surge pelo fato de o Bahrein não sediar a abertura da próxima temporada, com o GP da Austrália voltando a ser o primeiro do campeonato, em 16 de março, seguido das etapas da China e do Japão, antes do Sakhir em abril.

Já para 2026, sabe-se de antemão que a pré-temporada será realizada no mesmo formato de 2022: seis dias de duração em dois circuitos diferentes, devido à introdução do novo regulamento técnico. Esses dias extras de teste darão às equipes a oportunidade de acelerar o processo de adaptação aos novos regulamentos e preparar melhor seus carros.

