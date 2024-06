Mesmo com o baque sofrido no GP do Canadá, as esperanças de Charles Leclerc não diminuem, com o monegasco crente que não somente a Ferrari tem condições de ser campeã mundial de construtores na Fórmula 1 em 2024 como ele também pode lutar pelo título de pilotos até o fim da temporada.

Depois de nove corridas, a Ferrari tem o dobro de vitórias este ano do que em 2023. Se no ano passado a Red Bull não obteve 100% das vitórias por causa de Singapura, em 2024 o time italiano já soma triunfos na Austrália, com Carlos Sainz, e em Mônaco com Leclerc.

No entanto, a equipe saiu do Canadá com um abandono duplo. Leclerc ainda é o vice-líder no Mundial, mas a 56 pontos de Max Verstappen, que venceu seis corridas até aqui no ano.

Mesmo assim, em entrevista ao jornal italiano La Stampa, o piloto mantém esperanças sobre a 2024, dizendo que não queria esperar até 2025 para conquistar o título, não ficando satisfeito com 'apenas' o Mundial de Construtores em 2024.

"Nos construtores, temos uma chance, e, entre os pilotos, lutarei até o fim. O campeonato mundial e ser campeão mundial com a Ferrari é a ambição de minha vida. Quanto tempo estou disposto a esperar? O tempo que for necessário. Esta é a equipe com a qual sonhei, eles acreditaram em mim quando eu era jovem, farei de tudo para comemorar o mais rápido possível."

Faltam cinco corridas para a pausa de verão, a primeira delas é neste fim de semana em Barcelona. A Ferrari já está trazendo novas atualizações para o SF-24, de acordo com relatos da imprensa, já que as próximas cinco corridas podem decidir se a equipe e Leclerc podem realmente ter esperança de conquistar o título.

