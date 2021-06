A Red Bull segue soberana em 2021. Após tomar a liderança dos mundiais de pilotos e construtores da Fórmula 1 nos circuitos de rua (Mônaco e Baku), a equipe austríaca voltou a mostrar força nos "tradicionais", com as vitórias na França e Estíria neste domingo (27).

Max Verstappen liderou de ponta a ponta e não teve problemas contra o rival Lewis Hamilton. Sergio Pérez quase "arrancou" o pódio de Valtteri Bottas mais uma vez, mas o finlandês segurou o rival com um desempenho consistente.

O chefe da escuderia, Christian Horner, exaltou a performance do vencedor: "Foi uma corrida limpa. Principalmente por Max, que administrou a prova muito bem. A parada única [nos boxes] era o caminho mais rápido para ele. Podíamos ver que os pneus de Lewis estavam começando a desgastar, então estávamos atentos a isso."

"A maneira como ele controlou e construiu a diferença... essa é a vitória mais dominante que tivemos até agora este ano contra a Mercedes. Isso é muito encorajador."

A equipe alemã, principal rival da Red Bull na temporada, ainda conseguiu o ponto extra da volta mais rápida, ao trazer Hamilton para o pit stop nas voltas finais e marcar o melhor tempo de pneus novos.

"Eles tiveram uma parada livre atrás de nós e eu acho que estávamos esperando que eles puxassem o gatilho nisso", disse Horner. "Particularmente, você podia ver uma grande bolha se formando ao redor do pneu de Lewis, mas estávamos muito focados em nossa própria corrida e, felizmente, tivemos uma vantagem para cobrir qualquer movimento deles. Foi uma masterclass de Max."

O único "obstáculo" de Verstappen no GP foi uma preocupação da equipe com o pedal de freio do carro do holandês na segunda metade da prova. No entanto, foi apenas um "susto".

"Pudemos ver, foi o que você chama de um pouco de imitação", comentou o chefe da RBR. "Quando você passa pelas zebras, a sensação é de que o pedal fica mais longo, e deve ser horrível. Acho que uma vez que ele as evitou, o sistema ficou muito mais "feliz". Não foi muito dramático."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Apesar da vitória, a Red Bull teve um revés na luta pelo pódio. Sergio Pérez ficou com o quarto lugar na disputa contra Valtteri Bottas após tentar estratégia semelhante ao GP da França, com mais uma parada, pneus novos e recuperação na pista. No entanto, o finlandês se segurou e terminou à frente do mexicano com menos de um segundo de vantagem.

Antes disso, na primeira rodada de pit stops, a equipe fez uma parada lenta com o piloto que custou o terceiro lugar que ele havia conquistado na largada.

"Foi uma pena o que aconteceu", lamentou Horner. "Sua reação foi impressionante. Acho que perdemos um ou dois segundos naquela [roda] traseira esquerda. Eu tive uma parada de 1s85 na de Max, então recuperar sob aquela pressão foi fantástico."

"Vamos aproveitar o dia de hoje, tirar as lições e tentar aplicá-las na corrida seguinte. Tudo caiu bem para nós e apenas temos que manter esse ímpeto", concluiu.

A F1 volta ao Red Bull Ring no próximo fim de semana para o GP da Áustria.

