Charles Leclerc está muito feliz com o segundo lugar no GP do Catar da Fórmula 1, após uma corrida caótica e com expectativas superadas por ele e pela equipe, que conseguiu diminuir a vantagem para McLaren na disputa pelo título de construtores de 2024 e no duelo pelo vice-campeonato de pilotos.

Em entrevista para a transmissão oficial da F1, após a corrida em Losail, Leclerc afirmou que o resultado era além do esperado: 'Estou muito feliz. Sinceramente, eu teria assinado imediatamente se tivéssemos um documento que me dissesse que terminaríamos em segundo lugar depois de um fim de semana como esse".

"Especialmente em uma pista como essa, porque as características do nosso carro não se encaixam muito bem nessa pista".

"E sabíamos que seria um fim de semana muito difícil em comparação com a McLaren, mas, no final, conseguimos tirar alguns pontos deles e a luta será até a última corrida em Abu Dhabi, na próxima semana", afirmou, positivo com a disputa com os papaias.

O piloto monegasco, durante a corrida, se preocupou com um pneu furado mas foi o companheiro de Scuderia, Carlos Sainz, que sofreu um furo no pneu por conta de detritos na pistas causados por pedaços de um retrovisor.

"Sinceramente, não sei se foram os detritos ou a forma como as zebras estão e a maneira como precisamos andar nas zebras".

"Eu simplesmente ignorei o problema porque sabia que havia muito desempenho nele [no pneu] e também estava torcendo para não ter um furo".

Já sobre os detritos, ele conseguiu escapar da área 'suja' pelos pedaços, algo que Sainz não conseguiu:

"Quanto aos detritos, eu estava apenas tentando ficar à esquerda nas retas e torcendo para que não me atingisse, o que não aconteceu".

"É uma pena para o Carlos [Sainz] porque, como equipe, teria sido ótimo estar mais à frente com ele. Mas é assim que as coisas acontecem e, no geral, ainda é um fim de semana positivo para a equipe".

Já sobre as expectativas para a última corrida da temporada, decisiva para o troféu de construtores, afirmou que é "difícil saber" o que vai acontecer:

É difícil saber. Acho que estamos todos muito próximos, então acho que está tudo muito apertado. Mas acho que é emocionante. 21 pontos ainda é muito [para alcançar], mas tudo é possível e vamos dar tudo de nós", conclui.

