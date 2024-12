Mesmo com o título de pilotos decidido, o GP do Catar trouxe mudanças importantes na dinâmica das outras duas brigas da Fórmula 1 2024. A punição de Lando Norris no final da prova abriu completamente as disputas pelo vice-campeonato de pilotos e pelo próprio título de construtores.

Norris tomou um stop and go de 10s no final da prova por não desacelerar sob bandeira amarela e, mesmo voando pelo grid, não conseguiu ir além da décima posição com o ponto extra da volta mais rápida.

No Mundial de Pilotos, Max Verstappen tem 429 pontos contra 349 de Lando Norris, que vê agora Charles Leclerc na sua cola, com 341. Oscar Piastri tem 291 contra 272 de Carlos Sainz. George Russell tem 235 contra 211 de Lewis Hamilton e Sergio Pérez fecha o top 8 com 152.

Já no Mundial de Construtores a McLaren tem 640 contra 619 da Ferrari. São 21 pontos de diferença com 44 em jogo na final em Abu Dhabi. E, com isso, a Red Bull está oficialmente fora da briga, com 581.

Mundial de Pilotos da F1 após o GP do Catar:

Mundial de Construtores da F1 após o GP do Catar:

POSIÇÃO EQUIPES PONTOS 1 McLaren 640 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40 28 22 27 15 32 - 2 Ferrari 619 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 16 55 41 20 27 35 - 3 Red Bull Racing 581 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19 29 8 32 11 26 - 4 Mercedes 446 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 20 15 22 16 43 21 - 5 Aston Martin Racing 92 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8 4 - - - - 6 - 6 Alpine 59 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - - - 1 35 - 10 - 7 Haas F1 Team 54 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1 2 7 8 - 4 4 - 8 RB 46 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - 2 - 8 2 - - 9 Williams 17 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10 - 1 - - - - - 10 Sauber 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 -

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



