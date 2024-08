F1 - Leclerc sobre Sainz: Houve momentos em que nos odiamos

Charles Leclerc afirmou que sentirá falta de Carlos Sainz, que irá para a Williams em 2025, como companheiro de equipe, apesar de separar a pessoa do piloto, citando que já houve momentos em que ambos se odiavam na pista, mas que tudo era resolvido conversando.

"Sentirei falta de Carlos [Sainz], a pessoa. Nós nos dávamos muito bem. Infelizmente, neste mundo, tudo é analisado e criticado em excesso, mas sempre tivemos um relacionamento muito bom", disse Leclerc ao podcast oficial da Fórmula 1, Beyond The Grid.

"Houve momentos, com o capacete colocado, em que eu o odiava e ele me odiava, porque não víamos as coisas da mesma maneira. Depois, tudo se resolve conversando um com o outro".

Sobre os companheiros de equipe, Leclerc contou que teve sorte em sempre ter boas relações com os companheiros de equipe. "Compartilhamos muitos interesses e tivemos momentos dos quais me lembrarei para sempre. Tive a sorte de dividir uma garagem na Fórmula 1 com pilotos que são muito abertos para conversar e sabem como separar o relacionamento dentro e fora da pista".

"Sempre foi assim com meus companheiros de equipe, com Marcus [Ericsson, na Sauber], Sebastian [Vettel] e Carlos, nunca me dei mal com ninguém, mas acho que isso faz parte da minha personalidade, não tenho problemas com ninguém", afirmou o piloto monegasco.

"Nas categorias inferiores, estive com George, Alex, Nyck de Vries e não tenho exemplos ruins de companheiros de equipe. É claro que há momentos muito tensos na pista, porque tive companheiros de equipe muito fortes e é muito apertado, mas é normal".

"Eles são as únicas pessoas que têm o mesmo carro que você, mas sempre tive rivalidades saudáveis e isso é bom", conclui. Leclerc terá Lewis Hamilton como companheiro de equipe da Ferrari a partir de 2025.

