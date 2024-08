A Mercedes anunciou, na manhã desta quarta-feira, a renovação de contrato do engenheiro de Lewis Hamilton, Peter Bonnington e a promoção para o cargo de chefe da engenharia. Com isso, fica evidente que Bono não seguirá à Ferrari ao lado do heptacampeão mundial.

Na Fórmula 1 desde 2004, Peter tem passagens pela Jaguar, Brawn e Mercedes. Ao lado de Hamilton, são 11 anos de parceria, com 84 vitórias além das inúmeras frases memoráveis que ficaram marcadas na voz de Bono e, também, na de Lewis.

"Get in there, Lewis!"

"It's hammer time"

"Bono, my tyres are gone"

Em um rápido 'glossário' das expressões, GET IN THERE, LEWIS sempre aparece no rádio quando Hamilton consegue algum feito: a volta perfeita na classificação, a vitória...IT'S HAMMER TIME é dito por Bono nos momentos em que chegou a hora de ir com tudo e BONO, MY TYRES ARE GONE quando em 2020, no GP de Silverstone, Lewis terminou a corrida com três compostos apenas e informou pelo rádio que estava sem pneus. Depois disso, a frase ficou marcada, sempre que Hamilton reclama dos compostos, ela é lembrada.

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!