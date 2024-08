Peter Bonnington, engenheiro de corrida de Lewis Hamilton, não seguirá os passos do heptacampeão para a Ferrari em 2025, isso porque ele foi promovido a chefe de engenharia dentro da Mercedes e continuará com os alemães na Fórmula 1.

O novo cargo começa a ser válido já na segunda metade da temporada, enquanto Bonnington segue conciliando sua função como engenheiro de pista de Hamilton até o fim do ano.

Um porta-voz da Mercedes confirmou a notícia de que Peter seguirá na equipe em 2025, enquanto Lewis fará sua transferência para Maranello. Importante lembrar que o heptacampeão mundial assinou contrato de múltiplos anos com a Ferrari e será companheiro de equipe de Charles Leclerc.

Na Mercedes, Bonnington continuará sendo engenheiro de pista do futuro piloto que a equipe contratar para a próxima temporada. Peter começou a trabalhar com Hamilton em 2013, quando o mesmo chegou vinda da McLaren. O engenheiro também colaborou com Michael Schumacher na equipe baseada em Brackley.

A parceria entre Bonnington e Hamilton se mostrou formidável em pista, isso porque o engenheiro foi responsável por auxiliar o heptacampeão mundial a conquistar seus seis títulos com a Mercedes.

No início do ano, quando Hamilton anunciou a transferência para a Ferrari, surgiram dúvidas se seu companheiro fiel o seguiria, mas, agora, essa porta já está fechada.

Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Entretanto, ao chegar em Maranello, Hamilton ainda encontrará rostos conhecidos da Mercedes, como o ex-engenheiro da equipe Loic Serra, que foi recrutado para Itália como chefe de engenharia de desempenho de chassi em outubro.

Fred Vasseur, chefe da Ferrari, já tem um bom relacionamento com o britânico, uma vez que trabalharam juntos na equipe júnior ART Grand Prix. Em Maranello, Hamilton voltará a trabalhar também com Jock Clear, seu antigo engenheiro de desempenho na Mercedes, com quem colaborou nos seus dois primeiros anos em Brackley.

Bonnington acompanhou o heptacampeão mundial no pódio do GP da Grã-Bretanha, quando Lewis conquistou a tão aguardada vitória após dois anos e meio.

"Eu não diria que estava chorando, eu tinha algo no meu olho", brincou Peter à época sobre a conquista. "É uma questão emocional. Já faz muito, muito tempo, e ele e eu temos trabalhado duro para tentar voltar lá. Passos de bebê, mas foram necessários muitos deles até agora".

É importante lembrar que a Mercedes venceu três das últimas quatro corridas - duas vitórias de Hamilton e uma de George Russell. Agora, a equipe alemã tem chances de conquistar mais pódios com a volta da temporada neste fim de semana em Zandvoort.

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!