Neste fim de semana a Fórmula 1 retorna para a etapa da Holanda e traz consigo a expectativa de Max Verstappen quebrar o 'jejum' de vitórias. O piloto já não sobe ao lugar mais alto do pódio desde a Espanha, marcando quatro corridas seguidas sem o primeiro lugar.

Desde que o GP da Holanda retornou ao calendário da F1 em 2021, Verstappen venceu as três edições em casa e, agora, busca a quarta consecutiva após a pausa de agosto. Caso consiga, ele irá se igualar a outras três lendas do automobilismo.

A primeira vitória na Holanda aconteceu exatamente em 2021, quando o piloto garantiu a pole position, ficando a apenas 0s38 de Lewis Hamilton, na Mercedes, na classificação. À época, o britânico era o rival principal de Verstappen e conseguia batalhar pelas primeiras posições.

A conquista do pódio foi de extrema importância para o holandês, uma vez que os 25 pontos permitiram que ele assumisse a liderança da tabela de pilotos e conseguisse fazer uma campanha de grande sucesso, garantindo seu primeiro título.

Em 2022, Verstappen repetiu o feito, mas naquele ano, seu principal rival era Charles Leclerc, da Ferrari. O monegasco chegou a assumir o campeonato, mas perdeu a liderança ao longo da temporada, dando espaço para Sergio Pérez assumir a liderança antes do GP da Holanda.

Porém, a diferença entre os dois pilotos da Red Bull era de 93 pontos, desta maneira, o holandês parecia despreocupado e teve mais chances de desempenhar bem em pista. Verstappen conquistou a pole position, mais uma vez, sendo seguido pela dupla da Ferrari - Leclerc e Carlos Sainz.

Durante a corrida, Hamilton se mostrou um adversário difícil de bater, chegando a liderar por algumas voltas ao fazer menos pit stops, mas foi ultrapassado pelo piloto da casa e terminou na posição original.

Ao fim de 2022, Max terminou pedindo que a próxima temporada fosse mais competitiva - o que acabou não acontecendo. Quando a etapa de Zandvoort chegou, o holandês já tinha altas chances de se consagrar campeão daquele ano, conquistando seu terceiro título sem mesmo competir até o fim.

Em 2023, a forte chuva colocou em dúvida a vitória que parecia certa da corrida para Verstappen. Isso se deu porque a precipitação ia e voltava, tornando difícil a administração dos pneus, mesmo que ele tenha largado da pole.

No início da etapa, o piloto postergou sua parada para colocar os compostos de chuva forte; encarou Pérez e, no fim, conseguiu segurar Fernando Alonso para tomar a vitória. Ao subir no pódio, além de entrar para a lista de competidores que venceram pelo menos três vezes em casa, Verstappen também se igualou outro recorde.

Em 2013, Sebastian Vettel estabeleceu o recorde de maior número de vitórias consecutivas em uma única temporada. Ao ganhar o GP da Holanda naquele ano, Verstappen se colocou na mesma posição - com nove corridas.

Agora, Max chega buscando sua oitava vitória em um GP na temporada e, se isso se tornar realidade, entrará para a lista que inclui Juan Manuel Fangio, Jim Clarck e Hamilton.

PILOTO GP VITÓRIAS ANOS TOTAL DE VITÓRIAS Juan Manuel Fangio Argentina 4 1954-1957 4 Jim Clark Grã-Bretanha 4 1962-1965 5 Lewis Hamilton Grã-Bretanha 4 2014-2017 9 Alain Prost França 3 1988-1990 6 Lewis Hamilton Grã-Bretanha 3 2019-2021 9 Max Verstappen Holanda 3 2021-2023 3 Alberto Ascari Itália 2 1951-1952 2 Emerson Fittipaldi Brasil 2 1973-1974 2 David Coulthard Grã-Bretanha 2 1999-2000 2

Atualmente, Verstappen tem uma vantagem de 78 pontos sobre Lando Norris na tabela de pilotos, o que equivale a três vitórias, incluindo o bônus pela volta mais rápida. Os dois devem se enfrentar bastante em pista nas últimas 10 corridas da temporada, isso porque a McLaren está mostrando bom ritmo, enquanto a Red Bull enfrenta problemas.

Nas últimas quatro corridas, o holandês perdeu o primeiro lugar para três pilotos diferentes - George Russell, Hamilton e Oscar Piastri. Mas, ao longo da temporada, sete competidores já venceram GPs. - Leclerc, Sainz e Norris -, provando que a dominância dos taurinos está cada vez menor.

