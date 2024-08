Muito se usa os termos: engenheiro de corrida, engenheiro de desempenho e treinador de pilotos. Mas, o que isso realmente significa na prática? O que esses profissionais fazem na Fórmula 1? Bryan Bozzi, que é engenheiro de corrida de Charles Leclerc na Ferrari, explica e linha quais as funções de cada um dos cargos.

Na explicação de Bozzi, um engenheiro de corrida fica responsável pela maneira como o carro será colocado e usado em pista ao longo do fim de semana pelo piloto.

Desta maneira, o profissional mantém contato direto com o competidor em pista, colocando os planos da equipe em ação e fornecendo todas as informações necessárias para que o piloto consiga tomar as decisões que podem custar a vitória.

"O engenheiro de corrida é responsável pela utilização do carro no fim de semana. Isso inclui a implementação dos planos dos treinos livres e o ajuste fino do carro. O engenheiro de corrida fala com o piloto via rádio e fornece todas as informações importantes durante as sessões".

Para explicar as funções de um engenheiro de desempenho, Bozzi disse que o funcionário se volta mais para o carro e entende o que precisa ser modificado ou mexido, visando sempre o melhor desempenho.

"O engenheiro de desempenho é responsável pelas funções do veículo, como o equilíbrio do freio e o equilíbrio do diferencial. A função dele é passar muito tempo analisando o equilíbrio do carro e garantindo que o carro se comporta conforme as simulações preveem".

Por sua vez, um treinador de piloto fica focado totalmente no desempenho do competidor e tem relação direta com o mesmo. Além disso, ele precisa garantir que todas as outras áreas estejam em sincronia também.

"O treinador do piloto se encarrega de melhorar o desempenho do piloto. Ele analisa os vídeos e dados de telemetria de todos os carros em campo e dá dicas ao piloto na linha ou desenvolve ideias de que o piloto deve tentar se tornar mais rápido".

"O treinador do piloto trabalha em estreita colaboração com os engenheiros da pista, mas também com os funcionários da fábrica, no caso da Ferrari em Maranello".

"Então, eles tentam juntos otimizar o carro para conseguir os últimos milésimos de cada volta. Isso geralmente faz a diferença na F1".

