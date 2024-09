A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP de Singapura, 18ª etapa da temporada 2024. E em uma sessão realizada no entardecer em Marina Bay, com condições pouco representativas para a classificação e a corrida, Charles Leclerc foi o mais rápido, tendo Lando Norris em segundo e Carlos Sainz em terceiro.

Completaram o top 10: Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Fernando Alonso e Esteban Ocon.

Os pilotos foram à pista assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada, com o grid dividido entre o uso do composto médio e duro. Após o primeiro terço da sessão, Leclerc liderava com 01min32s702 de pneus brancos, 0s497 à frente de Norris, com Sainz em terceiro, Albon em quarto e Russell em quinto, enquanto Verstappen era o 11º, Hamilton o 13º e Piastri o 14º.

Após 40 minutos, Norris era quem liderava, com 01min31s839, apenas 0s037 à frente de Leclerc. Sainz era o terceiro a 0s118, enquanto Verstappen vinha em quarto a 0s258 e Tsunoda fechava o top 5. Piastri era o sexto e Hamilton o 11º.

No final, Charles Leclerc foi o mais rápido com 01min31s763, apenas 0s076 à frente de Lando Norris, com Carlos Sainz em terceiro, a 0s189, enquanto Max Verstappen terminou em quarto, 0s334 atrás do monegasco. Completaram o top 10: Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Fernando Alonso e Esteban Ocon.

A Fórmula 1 volta à pista de Marina Bay mais uma vez nesta sexta-feira. Às 10h acontece o segundo treino livre para o GP de Singapura, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com a análise completa do primeiro dia de atividades. Não perca!

FIA de olho na ASA da McLAREN e rivais CORNETAM; Alonso EXALTA BORTOLETO e Indy tem caso de FBI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!