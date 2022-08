F1: Lewis Hamilton se torna sócio do time de futebol americano Denver Broncos

Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton agora também está na NFL, a principal liga de futebol americano! O sete vezes campeão do mundo na Fórmula 1 se tornou sócio proprietário do time Denver Broncos, do Colorado e o anúncio foi divulgado na manhã desta terça-feira (02).

Pelas redes sociais, a equipe de Denver postou um comunicado oficial revelando que Hamilton agora faz parte do grupo de proprietários. Na declaração, a equipe destacou a liderança pela igualdade global do britânico e a carreira mais do que vencedora na F1.

Confira o anúncio na íntegra:

"Estamos muito satisfeitos em receber o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Sir Lewis Hamilton em nosso grupo de proprietários. Ele é um competidor campeão que sabe o que é preciso para liderar uma equipe vencedora e um defensor feroz da igualdade global, inclusive em seu próprio esporte. Com mais de 100 vitórias em corridas, Lewis é considerado o piloto de F1 mais bem-sucedido de todos os tempos. Seu espírito resiliente e padrão de excelência serão um trunfo para o grupo de proprietários e a organização Broncos."

Nas suas redes, Hamilton comemorou a parceria com o time dizendo que "é uma oportunidade única na vida de impactar o esporte e servir como exemplo de valor para uma liderança mais diversificada em todos os esportes."

"Animado para a me juntar a um incrível grupo de proprietários e fazer parte da história dos broncos. Esta é uma oportunidade única na vida de impactar o esporte e trabalhar com uma equipe de classe mundial. Estou pronto para começar e servir como exemplo do valor de uma liderança mais diversificada em todos os esportes."

O Denver Broncos é uma das equipes da costa oeste dos Estados Unidos, junto do Kansas City Chiefs, Oakland Raiders, Los Angeles Chargers. Ao longo da história, a equipe fundada em 1960 já conquistou 11 títulos: oito pela liga regional, a AFC Championship e três Super Bowls (1997 contra o Green Bay Packers, 1998 diante do Atlanta Falcons e 2015 superando o Carolina Panthers).

