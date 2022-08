F1: Alpine só soube que Alonso tinha fechado com Aston Martin por comunicado à imprensa

Carregar reprodutor de áudio

Otmar Szafnauer, chefe de equipe da Alpine, acreditava que sua equipe de Enstone estava prestes a assinar um novo contrato com Fernando Alonso na Fórmula 1, após ter sido informado por ele que tudo parecia pronto para ser resolvido, Szafnauer disse que ficou chocado quando leu o anúncio da Aston Martin na segunda-feira.

“Foi a primeira confirmação que tive”, disse ele, quando questionado pela Autosport sobre como descobriu que Alonso fez um acordo com a Aston Martin.

“Obviamente, quando estamos no paddock, há todos os tipos de rumores, e eu ouvi rumores de que Aston estava interessado.

“Uma vez que você ouve que eles estão interessados, provavelmente há discussões que ocorreram e também há outras indicações, como sair do mesmo motorhome ao mesmo tempo, todo esse tipo de coisa que eu vi.

“Mas eu estava confiante de que, mesmo com as discussões, e não há nada de errado em explorar, estávamos muito próximos.

“Então, sim, a primeira confirmação que tive foi o comunicado de imprensa. Eu fiz a pergunta [a Alonso]. E me disseram: 'Não, não, não assinei nada'. Então fiquei um pouco surpreso.”

Questionado se ele havia falado com Alonso desde que o anúncio foi feito, Szafnauer disse: “Eu não falei com ele, já que ele está em um barco, eu acho, nas ilhas gregas em algum lugar.

“Aproveitei esta manhã para me dirigir ao pessoal aqui em Enstone. E a segunda coisa que estou fazendo é falar com você. E ontem, recebi várias ligações de outros pilotos em potencial.”

Szafnauer disse que Alpine e Alonso concordaram com uma extensão de contrato de 1 + 1, o que garantiria ao espanhol uma vaga para 2023 com opção para 2024 e além.

Entende-se que um dos elementos centrais para os pensamentos futuros de Alonso era permanecer na F1 o maior tempo possível, pois ele achava que apenas um ano de compromisso não era suficiente.

Szafnauer disse: “Houve apenas alguns pontos menores que ficaram pendentes, pois ele disse que seu advogado nos retornaria. Eu acreditei que fosse assim.

“E então, antes de ele sair, eu confirmei com ele que estaríamos assinando em breve. E ele disse: 'Sim, não se preocupe, eu não assinei com mais ninguém.'

“Vamos continuar isso nos próximos dias.”

Ele acrescentou: “Oferecemos um acordo mais um. E discutimos com o Fernando que: 'olha, se ano que vem a esta altura, você está se apresentando no mesmo nível, é claro, nós vamos seguir' e isso poderia ter continuado.

“Mas acho que ele queria mais certeza independente do desempenho: ‘Quero ficar mais tempo’.

