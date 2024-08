A permanência de Sergio Pérez na Red Bull para o restante de 2024 teria tido a intervenção da Liberty Media, empresa proprietária dos direitos comerciais da Fórmula 1, segundo apuração do site F1-Insider. A manutenção do mexicano na categoria foi confirmada após semanas de rumores de trocas internas entre a RB e a Red Bull.

As especulações indicam que o interesse da Liberty Media estaria relacionado com a preocupação de ter o GP do México sem o piloto simbolo do país e a possibilidade de uma grande queda das receitas na corrida da Cidade do México, que acontece no final de outubro.

No entanto, mesmo com o possível movimento nos bastidores, o consultor e voz forte na Red Bull, Helmut Marko, teria dito ao portal que "as cartas seriam embaralhadas novamente em 2025", indicando que os próximos capítulos do drama ficariam para o início da temporada do ano que vem.

A movimentação na Red Bull, incluindo a permanência de Daniel Ricciardo na RB, segue a tendência de mudanças e rumores no mercado da F1 durante a pausa de agosto, que acaba no GP da Holanda. Uma movimentação confirmada foi a ida de Carlos Sainz para a Williams.

