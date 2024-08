Alpine anunciou o novo chefe da equipe, que assumirá após a pausa de agosto e recebe a responsabilidade de entregar melhores resultados na Fórmula 1. Oliver Oakes, atual líder da Hitech na Fórmula 2 e 3, ocupa a vaga no time francês.

O britânico é o terceiro a assumir o posto desde o início de 2023. A equipe foi comandada por Otmar Szafnauer naquela temporada, mas foi substituído por Bruno Famin - que cumpriu menos de um ano de seu contrato.

O cargo de chefe de equipe não é a única posição que tem sofrido com mudanças nos últimos três anos. Afinal, diferentes cargos do alto escalão têm recebido substitutos ao longo dos anos, visando a melhora no desempenho na F1. Porém, a chegada de Flavio Briatore como conselheiro da Alpine parece estar mudando a maneira como as decisões têm sido tomadas.

Com a chegada de Oakes ao cargo mais alto dentro da equipe, o Motorsport.com te apresenta o britânico que ficará responsável por guiar a equipe de Pierre Gasly e Esteban Ocon a melhores resultados na F1.

Protegido da Red Bull Junior Team

Oliver Oakes vive rodeado de automobilismo desde muito jovem, afinal, seu pai, Billy Oakes, é ligado ao esporte - ele foi o fundador e proprietário da antiga equipe da Renault e equipe britânica de F3 Eurotek Motorsport.

Aos 12 anos, o filho de Billy já era campeão de kart britânico, e aos 17, ele se tornou vencedor mundial de kart. Oakes chegou a competir com Valtteri Bottas, Jules Bianchi e Edoardo Mortara. Os resultados impressionantes fizeram com que a equipe da Red Bull decidisse contratar o piloto para o programa de jovens.

À época, Oliver dividia a atenção da Red Bull com Sebastian Vettel, e os campões da WEC Brendon Hartley e Sebastien Buemi. Oakes correu na Fórmula BMW, conquistando a pole position e a vitória de sua primeira prova e terminou na sexta posição da temporada - o que lhe rendeu indicação ao antigo prêmio McLaren Autosport BRDC, atualmente conhecido como Aston Martin Autosport BRDC Award.

Porém, quando chegou à F3 e GP3, sua carreira no automobilismo não se desenvolveu da maneira esperada e ele decidiu deixar o cockpit. Oakes escolheu focar na parte administrativa do automobilismo e parece ter conseguido o sucesso.

Oliver Oakes Photo by: GP3 Series Media Service

Liderança na Hitech Grand Prix

A gestação de Oakes na Hitech é, provavelmente, seu feito mais conhecido no mundo administrativo. Porém, ele também foi responsável por revelar alguns jovens talentos nos últimos anos.

A equipe Oakes Racing foi formada em 2011 e tomou espaço no mundo do kart, tendo Callum Ilott e Marcus Armstrong como os nomes mais conhecidos a defenderem o time em pista. Nikita Mazepin - que conseguiu estreitar relações com Oliver na Hitech -, e Clement Novalak também pilotaram para o ex-piloto.

Oliver tomou o cargo mais alto na Hitech em 2015, transformando-a em Hitech Grand Prix. Ao longo dos anos, Oakes recebeu o apoio financeiro do pai de Mazepin, Dmitry, e de sua empresa Uralkali, o que se tornou polêmico após a Rússia invadir a Ucrânia em 2021 e a família e Mazepin enfrentar as sanções europeias.

Apesar disso, o time conseguiu provar sua força mostrando bons resultados com as categorias de base. A Hitech conquistou vitórias e desafiou vários campeonatos ao longo dos anos, tendo até mesmo o nome de George Russell entre os pilotos que defenderam a equipe em pista.

O foco atual da equipe é Paul Aron, que ocupa o terceiro lugar na tabela de pilotos na F2 e tem mostrado resultados consistentes até a metade da temporada. Na F3, Luke Browning está seis pontos de entrar no TOP 3 e pode conquistar a posição após o GP da Monza.

George Russell, HitechGP Dallara F312 – Mercedes-Benz with Oliver Oakes Photo by: James Gasperotti

Oliver Oakes na F1

A Hitech tentou se inscrever para a categoria quando a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, abriu a Manifestação de Interesse para se tornar a 11ª equipe no grid, porém, o time não conseguiu passar dos primeiros estágios de aplicação.

Dessa maneira, a Andretti foi a única a chegar muito perto de conseguir entrar para a F1, mas foi rejeitada. Atualmente, a categoria segue com apenas 10 equipes. Dito isso, Oakes chega à F1 pela Alpine, tomando o cargo de chefe da equipe e tentando liderá-la para melhores resultados no campeonato, que até o momento tem se mostrado bastante difícil para os franceses.

Os franceses parecem não ter nenhuma dúvida sobre a qualificação de Oakes para liderar a equipe. Com o auxílio de Briatore, conselheiro do time, o novo chefe de equipe poderá focar completamente no desempenho dos carros em pista, que tem frustrado os pilotos e torcedores.

No GP da Bélgica, Pierre Gasly chegou a pedir para a equipe resolver os problemas que aconteceram nas últimas corridas. Enquanto isso, Esteban Ocon parece desanimado com o ritmo desde o início sem brilho da temporada. É importante relembrar que o piloto do carro 31 já confirmou que passará a defender a HAAS em 2025.

A maneira como ele irá guiar a Alpine ainda deve ser avaliada após a pausa de agosto, quando ele terá mais liberdade de tomar decisões importantes.

