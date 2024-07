Daniel Ricciardo permanecerá na RB após as férias de meio de ano da Fórmula 1, apurou o Motorsport.com, com a Red Bull optando por não fazer nenhuma mudança de pilotos por enquanto.

Como parte de sua revisão de meio de temporada da composição das equipes Red Bull e RB, figuras importantes — incluindo o chefe da equipe Christian Horner e o consultor de automobilismo Helmut Marko — se encontraram na fábrica em Milton Keynes nesta segunda-feira.

Embora o principal assunto da agenda fosse o que fazer com Sergio Pérez, com a Red Bull optando por continuar com ele por enquanto, parte de suas discussões envolveu a equipe RB também.

Yuki Tsunoda estava ansioso por um passo à frente na Red Bull, mas sempre se esperava que permanecesse onde está, enquanto o futuro de Ricciardo estava mais aberto.

O australiano teve um início de temporada de 2024 com altos e baixos, em que, apesar de alguns lampejos, ele teve dificuldades para manter uma forma consistentemente forte.

Ele surgiu como um candidato a ser colocado na Red Bull se Pérez fosse dispensado, mas também havia uma chance de que ele pudesse ser dispensado com efeito imediato e substituído por Liam Lawson se não houvesse sinais de progresso.

No entanto, com Ricciardo tendo aparentemente mudado o quadro em sua campanha e chegado aos pontos na Bélgica, entende-se que a Red Bull estava suficientemente satisfeita com seu desempenho para sentir que não havia necessidade de fazer uma mudança por enquanto.

A RB insistiu por muito tempo que, embora Ricciardo tenha tido algumas dificuldades no início do ano, era importante que a equipe trabalhasse duro para fazê-lo se sentir mais confortável no carro.

O CEO Peter Bayer disse ao Motorsport.com recentemente: "Daniel certamente nos ajudou tremendamente.

"Olhando para trás no ano passado, quando ele se juntou à equipe, ele trouxe uma energia e um espírito totalmente novos para a equipe, e tem sido extremamente útil em apoiar Yuki. Yuki acabou de declarar recentemente que ele ainda continua aprendendo com Daniel.

"Faz parte do nosso trabalho, também como uma missão dos acionistas, desenvolver pilotos. E é isso que fazemos atualmente."

Ricciardo deve participar de um dia de filmagem com a RB em Ímola nesta quarta-feira, onde Lawson também deve correr.

Falando antes da recente rodada dupla na Hungria e na Bélgica, Ricciardo não escondeu o fato de que sabia que seu futuro na F1 dependia de dar o seu melhor.

"Não me disseram nada, mas eu disse a mim mesmo 'Porra, faça isso, vá rápido’", disse ele. "Você tem duas corridas para dar o máximo, e isso honestamente nem é com a ideia de subir. Estou apenas tentando garantir algo para o ano que vem.

"Então sim, eu intencionalmente entrei no fim de semana dizendo a mim mesmo que essas duas corridas poderiam ser duas das mais importantes da minha não apenas temporada, mas potencialmente da minha carreira.

"Eles não disseram nada especificamente para mim. Mas eu já disse o suficiente para mim mesmo!"

