Após a confirmação da permanência de Sergio Pérez na Red Bull e Daniel Ricciardo na RB até o final de 2024 na Fórmula 1, Helmut Marko, consultor e voz forte na equipe austríaca, disse que "as cartas serão redistribuídas para 2025", em entrevista para a F1-Insider.

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Erik Junius

A novela da permanência de Pérez se desenrolou por várias semanas, com rumores de mudança entre os pilotos da RB e da Red Bull. Após uma reunião em Milton Keynes, foi anunciado que o mexicano terminará a temporada na Red Bull.

Helmut Marko disse que, além da situação para 2025, "mas, por enquanto, Perez fica"."Queremos que ele volte à sua antiga forma." "Ricciardo também fica. Nada vai mudar".

A definição sobre a disputa de assentos nas duas equipes foi confirmada durante a pausa de agosto da F1, que volta no dia 23 de agosto, para o GP da Holanda. Outra movimentação durante o período foi a ida de Carlos Sainz para a Williams, a partir de 2025.

