Após confirmar as permanências de Sergio Pérez na Red Bull e de Daniel Ricciardo na RB até o fim da temporada 2024 da Fórmula 1, o time austríaco passa a ver o mês de setembro como um mês crítico, que pode decidir o futuro de Liam Lawson dentro da estrutura da marca de bebidas energéticas.

Segundo publicação do portal espanhol SoyMotor, Lawson possui em seu contrato com a Red Bull uma cláusula de exclusividade de negociações, mas que vence em setembro.

Caso a Red Bull não exerça esta prioridade, o neozelandês terá a liberdade de negociar com outras equipes. Atualmente piloto reserva da Red Bull e da VCARB, Lawson já teve seu nome especulado pela Sauber / Audi, mas que precisaria aguardar a decisão da Red Bull.

O jovem piloto esperava garantir um lugar no grid para a temporada de 2025 após impressionar com seu bom desempenho em 2023, quando substituiu Ricciardo em quatro GPs enquanto o australiano se recuperava de uma fratura na mão.

"Em breve, teremos que colocar um jovem piloto na RB, e esse será Liam Lawson", disse o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, em junho. Temos um piloto talentoso que está sendo inutlizado no momento e naturalmente quer uma oportunidade."

"Mas nada foi decidido ou previsto sobre se essa oportunidade se concretizará. No momento, a prioridade é com os atuais pilotos da equipe. Veremos como isso vai se desenrolar."

Com tudo isso dito, Liam Lawson é atualmente um piloto reserva tanto para a Red Bull quanto para a VCARB, e o processo de decisão sobre o futuro do jovem piloto com a equipe já começou.

