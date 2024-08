F1: Gasly lidera TL3 chuvoso marcado por batida de Sargeant; veja

No começo da manhã brasileira deste sábado, a Fórmula 1 realizou o terceiro treino livre para o GP da Holanda, disputado sob chuva na tarde de Zandvoort, litoral dos Países Baixos. E quem liderou foi o francês Pierre Gasly, da Alpine.

A sessão prática derradeira no evento neerlandês foi marcada por forte acidente de Logan Sargeant: o norte-americano da Williams 'pisou' na grama, ainda mais escorregadia que o normal, rodou e bateu violentamente.

Na colisão, o carro do piloto dos Estados Unidos pegou fogo (o Motorsport.com te mostra no vídeo abaixo) e espalhou detritos na pista, além de ter danificado a barreira. Bandeira vermelha e treino interrompido.

Com isso, mal houve tempo para os competidores marcarem voltas rápidas e treinarem em Zandvoort, com Gasly estabelecendo a melhor marca no único giro lançado após a bandeira vermelha. O segundo melhor foi o dinamarquês da Haas Kevin Magnussen, que ficou a 0s139 dos 1min20s311 de Gasly.

Veja tabela do TL3 abaixo:

