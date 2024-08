Piloto norte-americano da Williams, Logan Sargeant bateu forte no começo do terceiro treino livre para o GP da Holanda de Fórmula 1, causando a interrupção da sessão prática derradeira no circuito de Zandvoort.

Sargeant saiu um pouco da pista e, quando o pneu tocou a grama, o competidor dos Estados Unidos perdeu o controle de seu Williams, o que gerou a forte batida, que inclusive causou breve incêndio no monoposto.

Também por isso, além da necessidade de reparos e limpeza no trecho da pista em que houve o acidente, o terceiro treino livre foi interrompido após a bandeira vermelha tremular. 'Dor de cabeça' para a direção de prova em Zandvoort.

Russell bate Piastri e lidera o dia, com Verstappen só 5º e Ferrari mal. Veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!