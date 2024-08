Vencedor de todas as edições do GP da Holanda desde o retorno da pista de Zandvoort à Fórmula 1, em 2021, o 'piloto da casa' Max Verstappen foi só o quinto mais rápido na sexta-feira de treinos livres para a edição de 2024 do evento, reclamando do ritmo de seu Red Bull RB20 no litoral dos Países Baixos.

Verstappen ficou a 0s284 do ritmo de George Russell, que liderou com a Mercedes: o britânico ficou respectivamente à frente de Oscar Piastri, australiano que foi P2 a bordo da McLaren, Lando Norris, inglês da McLaren, e do compatriota e compatriota Lewis Hamilton, que ficou à frente do holandês.

“No treino 1, não consegui andar muito. Na sequência, deu pra ver um pouco mais onde estamos. Somos um pouco lentos demais nos trechos curtos e longos, então temos trabalho a fazer. Neste momento, não há resposta clara de como melhorar isso especificamente, mas vamos analisar as coisas", disse Max.

"É onde estivemos nas últimas corridas, então, não é realmente uma surpresa, simples assim. Vamos tentar encontrar mais desempenho para domingo”, completou o piloto holandês tricampeão mundial da F1.

Vencedor das últimas três temporadas da categoria máxima do automobilismo, tendo dominado completamente o campeonato de 2023, o astro da Red Bull agora vê a aproximação dos times rivais e não vence há quatro GPs: George triunfou na Áustria, Oscar na Hungria e Lewis na Inglaterra e Bélgica.

Ainda assim, apesar da aproximação da McLaren no campeonato de construtores (408 a 366 para a Red Bull), Verstappen tem boa vantagem no campeonato de pilotos, no qual soma 277 pontos contra 199 de Norris, o perseguidor mais 'próximo'. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP da Holanda.

Programação do GP da Holanda e dos programas na Motorsport.tv Brasil

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 10h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

Russell bate Piastri e lidera o dia, com Verstappen só 5º e Ferrari mal. Veja:

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

