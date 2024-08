McLaren revelou que tem seis mudanças importantes em seu carro no retorno da revelou que tem seis mudanças importantes em seu carro no retorno da Fórmula 1 , após a pausa de agosto, em Zandvoort, trazendo a primeira grande atualização desde Miami.

A equipe de Woking surgiu como a adversária mais consistente da Red Bull recentemente e tem como objetivo vencer a rival de Milton Keynes no campeonato de construtores. A boa fase da McLaren veio com uma grande mudança no MCL8 que ajudou o esquadrão a vencer o GP de Miami em maio.

Desde lá, a equipe optou por não fazer nenhum desenvolvimento significativo, preferindo aprimorar o que já tinha. Mas, depois de economizar o potencial de seu carro nas últimas semanas, a McLaren chegou ao GP da Holanda com uma série de mudanças.

Em um documento enviado à FIA explicando as novidades do carro, a equipe destacou as principais áreas que foram modificadas.

São elas:

Nova concha de freio que tem como objetivo ajudar a melhorar as condições de fluxo de ar a jusante para melhorar a carga aerodinâmica.

Suspensão dianteira revisada para ajudar a otimizar o fluxo de ar alterado da geometria do freio dianteiro

Nova borda do assoalho para adicionar mais downforce nessa área, além de ajudar a melhorar o condicionamento do fluxo no restante da parte inferior.

Suspensão traseira modificada para aumentar o condicionamento do fluxo ao redor do canto traseiro, do difusor e da área da asa do feixe

Nova asa traseira de alta força descendente visando ao desempenho para as demandas dos circuitos do tipo Zandvoort

Nova asa de raio para trabalhar em conjunto com a asa traseira modificada.

Detalhes técnicos do McLaren MCL38 Foto de: Giorgio Piola

Falando antes do início da ação na pista, Lando Norris analisou que a 'falta' de atualizações grandes foi para garantir que ele maximizasse o desempenho apresentado pelo pacote anterior - e não se comprometer com nada até ter certeza de que seria um passo à frente.

Perguntado sobre qual era o objetivo das atualizações, Norris disse: "Ser mais rápido e proporcionar mais aderência."

"Na verdade, não tivemos uma atualização desde Miami. Acrescentamos pequenas coisas ao carro, mas nada que pudesse ser chamado de atualização. Foram apenas pequenos passos à frente, mas nada que fosse um bom passo puro de desempenho - como muitas outras equipes fizeram nas últimas corridas."

"No bom sentido, dedicamos nosso tempo para tentar entender bem as coisas e vimos outras equipes colocarem coisas no carro e elas não funcionarem necessariamente."

"Queríamos ter certeza de que evitaríamos isso. Por isso, fomos pacientes. Acho que pagamos o preço nas últimas quatro corridas, mas tivemos ótimas corridas em comparação com outras equipes que fizeram atualizações."