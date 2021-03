Muito aguardada pelos fãs do esporte a motor, a terceira temporada de Drive to Survive (Dirigir para Viver), série documental da Netflix sobre a Fórmula 1, foi lançada na última sexta-feira, mas ignorou histórias importantes do campeonato de 2020. Por isso, quem manifestou ira foi Marc Harris, marido de Claire Williams, que chefiava a equipe Williams antes da venda do time ao grupo Dorilton Capital, no meio do ano passado. A negociação não foi bem retratada.

Harris detonou a Netflix por ter 'ignorado' a tradicional escuderia fundada por Sir Frank Williams. "É impossível esconder o nível de frustração e chateação que sinto em torno da última temporada de Drive to Survive, da Netflix", afirmou o marido de Claire.

"O objetivo do show é aproximar os fãs do esporte, dar uma ideia do que está acontecendo e contar as histórias da temporada. É difícil acreditar que houve uma história mais importante (além da Covid-19) do que a venda de uma das equipes mais históricas, bem-sucedidas e valiosas que o esporte já viu", seguiu Harris. A Williams é a segunda equipe com mais títulos de construtores na F1 (9), atrás apenas da Ferrari (16).

"São mais de 50 anos no esporte, 16 campeonatos mundiais (contando os títulos de pilotos), o lendário Sir Frank Williams e a família deixando um esporte que ajudaram a fazer o que é hoje. E quase não mencionam", argumentou.

Desrespeito a Frank Williams

"Que desgraça. Parece uma total falta de respeito a Sir Frank Williams, Claire e à própria equipe. Que oportunidade de contar uma história de como o esporte é difícil, como é difícil sobreviver e os sacrifícios que precisam ser feitos".

"É fácil dizer que não houve acesso. Não, não foi concedido acesso a nenhuma equipe de filmagem aos momentos muito privados em que Claire teve que dizer à equipe que a família estava tendo que vender o time e deixar o esporte que amam e respiram. Mas uma abundância de filmagens foi disponibilizada pela escuderia e todo o staff de gravação teve acesso em todos os outros momentos. Que pena que não foi usado...", completou.

Drugovich vê pressão por título como algo positivo; tudo sobre os brasileiros da F2 e F3

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: