Max Verstappen entregou um final de semana sólido e aproveitou o problema de Charles Leclerc antes da largada para vencer com tranquilidade o GP de Mônaco e assumir a liderança da Fórmula 1. E para Helmut Marko, consultor da Red Bull, o holandês atingiu um "nível diferente de maturidade" com o triunfo, que pode ser importante para o resto do ano.

Mesmo sem fazer a pole, Verstappen herdou a primeira posição após os problemas que levaram Leclerc a nem largar no GP (veja vídeo sobre o caso no fim da nota). Com isso, o piloto da Red Bull precisou apenas se defender do ímpeto de Valtteri Bottas na primeira curva, liderando de ponta a ponta o GP e com folga em relação aos demais.

Com o resultado, Verstappen chega pela primeira vez à liderança da F1, mas com apenas quatro pontos de vantagem para Hamilton.

Em entrevista à Sky Alemanha após a corrida de Mônaco, Marko rasgou elogios ao holandês que, segundo ele, atingiu um novo nível de maturidade.

"Ele certamente atingiu um nível diferente de maturidade", disse o consultor da Red Bull. "Nós o mantivemos alerta com os modos de combustível e mais. Ele teve que compreender muita coisa".

"Quando ele começou a perguntar quem havia feito a volta mais rápida e qual tempo haviam marcado, imediatamente bloqueamos ele falando para esquecer de tudo isso!".

Marko destacou ainda a importância da vitória de Verstappen para o piloto, principalmente por ser seu primeiro pódio em Mônaco.

"Ainda não tínhamos um pódio aqui [com Max], mas já tivemos um carro para vencer aqui duas vezes. Afinal, Ricciardo já havia provado isso. Acho que isso nos ajuda a respirar mais aliviados".

"Isso deve tornar sua performance ainda mais confiante e controlada. E isso é muito, muito importante para o futuro".

