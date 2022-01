Carregar reprodutor de áudio

Depois de uma longa ausência da mídia, Lewis Hamilton voltou às redes sociais para celebrar a chegada do ano novo chinês. Quase dois meses se passaram desde que o heptacampeão 'sumiu' dos holofotes. Desde o controverso final da temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi, o piloto da Mercedes tomou a decisão de não se comunicar com a imprensa e nem postar nas redes sociais.

A decisão do britânico levou a um monte de rumores - que envolveram até uma aposentadoria - que logo se espalharam entre o paddock e os fãs da categoria, já que ele sempre foi muito ativo na maioria das plataformas.

A Mercedes acalmou os torcedores, alegando que Hamilton estava mentalmente abatido após a derrota na última rodada da temporada. E nesta segunda-feira (31) ele foi visto pela primeira vez em um canal de comunicação.

Junto à escuderia e seu companheiro de time, George Russell, o heptacampeão em um vídeo parabenizando a China por sua entrada no ano pelo calendário local. O vídeo de 30 segundos foi postado no Weibo, um site chinês semelhante ao Twitter.

Desta forma, e com um regresso ao campo midiático, Hamilton e Russell felicitaram o Ano Novo Chinês em nome de toda a equipe Mercedes-AMG, desejando ao país um bom início de férias e reaparecendo para os torcedores após uma longa ausência.

